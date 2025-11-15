На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Общество
Размер текста
А
А
А

Метеорный поток Леониды в 2025 году: когда и где наблюдать зрелищный звездопад

До 15 ярких «падающих звезд» в час: чем удивят Леониды и когда их пик активности в 2025 году
true
true
true
close
Nazarii_Neshcherenskyi/Shutterstock/FOTODOM
В середине ноября 2025 года небо приготовило яркое шоу — знаменитый метеорный поток Леониды. Это один из самых известных и впечатляющих метеорных дождей, который ежегодно дарит наблюдателям «звездопад» в осеннем ночном небе. Иногда этот поток устраивает настоящие звездные бури с сотнями и даже тысячами метеоров в час. Когда будет метеорный поток Леониды в 2025 году, где и как лучше наблюдать этот необычный звездопад — рассказывает «Газета.Ru».

Что такое метеорный поток Леониды Когда будет виден метеорный поток Леониды в 2025 году В каких городах и странах виден звездопад Леониды в 2025 году Как наблюдать метеорный поток Леониды

Что такое метеорный поток Леониды

Леониды — это ежегодный метеорный поток, который проходит в ноябре каждого года. Он возникает, когда Земля сталкивается с шлейфом пылинок и обломков, оставленных кометой 55P/Темпеля–Туттля — именно эта комета является «родительским телом» Леонид. Название потока связано с тем, что видимый радиант (точка небесной сферы, откуда как бы вылетают метеоры) находится в созвездии Льва.

Для Леонид характерны очень быстрые метеоры: они врываются в атмосферу на скорости около 71 км/с — одни из самых стремительных среди метеорных потоков. Благодаря такой скорости многие из них оставляют яркие длинные светящиеся хвосты, которые могут висеть в воздухе несколько минут.

Цвет свечения Леонид часто описывают как зелено-голубой, а длинные дымные следы от них порой сверкают и извиваются на фоне звездного неба. Увидеть метеоры Леонид можно без телескопа — они достаточно яркие и заметны даже неподготовленному наблюдателю.

Особую славу Леонидам принесли редкие метеорные штормы — экстремальные всплески активности, происходящие примерно раз в 33 года. В такие годы количество метеоров может достигать сотен и даже тысяч в час. История зафиксировала несколько поистине легендарных звездных ливней. Так, во время шторма Леонид 17 ноября 1966 года наблюдатели в Северной Америке видели тысячи метеоров в минуту в течение четверти часа — казалось, что звезды буквально «льются дождем» с небес. Последний раз подобный метеорный шторм Леонид наблюдался в 2002 году.

close
NASA/Ames Research Center/ISAS/Shinsuke Abe and Hajime Yano

В обычные же годы Леониды «рычат» скорее тихо, чем громко — поток дает сравнительно скромное число метеоров, зато позволяет насладиться красивыми одиночными падающими звездами на осеннем небосклоне.

Когда будет виден метеорный поток Леониды в 2025 году

В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября — в этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы. Однако наибольшая активность придется на середину месяца.

Именно в эти ночные часы условия для наблюдения будут наилучшими. Астрономы прогнозируют, что во время максимума потока можно будет увидеть 10–15 метеоров в час при ясном темном небе. Это средняя интенсивность для Леонид, поэтому зрелище обещает быть приятным, но не сверхъестественным — метеоры будут появляться каждые несколько минут.

Наблюдать Леониды рекомендуют поздно ночью и до рассвета.

Дело в том, что созвездие Льва поднимается над горизонтом лишь около полуночи, и именно после этого метеоры начинают появляться чаще.

С полуночи и до рассвета радиант Леонид будет постепенно подниматься все выше, достигая максимальной высоты к утренним часам, — в это время количество видимых «падающих звезд» максимальное. И наоборот, сразу после захода солнца вечером 17 ноября шансы увидеть метеор будут невелики, потому что радиант еще скрыт за горизонтом.

🌕Не помешает ли лунный свет?

Луна в 2025 году не помешает наблюдениям Леонид. Пик потока наступает всего за три дня до новолуния, поэтому ночное небо будет темным. В ночь максимума потока (17–18 ноября) луна предстанет тонким убывающим серпом, менее чем на 10% освещенным, и взойдет только под утро.

Фактически луна не будет засвечивать небо, и даже самые слабые метеоры Леонид смогут проявить себя во всей красе. Поэтому условия складываются удачно: темная безлунная ночь в сочетании с временем пика перед рассветом дают отличную возможность увидеть максимум звездопада Леониды в 2025 году.

В каких городах и странах виден звездопад Леониды в 2025 году

Метеорный поток Леониды виден практически по всему миру. Наблюдать его можно невооруженным глазом из любой точки Земли, где в середине ноября ночное небо достаточно темное и ясное. Разумеется, если вы находитесь близко к экватору или в Северном полушарии, созвездие Льва поднимается выше и Леониды видны лучше. Но в целом этот звездопад доступен широкой аудитории, если погода не подведет.

Для успешного наблюдения очень важно выбрать подходящее место. Постарайтесь найти локацию вдали от городских огней и источников искусственного света. Выезд за город значительно повысит ваши шансы увидеть больше «падающих звезд».

В городской черте яркая иллюминация, витрины и фонари создают засветку неба, из-за которой тусклые метеоры могут остаться невидимыми.

close
AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Где смотреть Леониды в России в 2025 году

Наблюдать метеорный поток Леониды можно по всей России — от Калининграда до Камчатки — если небо темное и без облаков. Лучшее время — после полуночи и до рассвета местного времени, когда созвездие Льва поднимается выше и «падающих звезд» становится больше.

По регионам (ориентируйтесь на местное время):

💫Совет. Выберите место подальше от огней, дайте глазам 20–30 минут на адаптацию и устройтесь так, чтобы видеть максимум неба. Если пропустите ночь пика, не беда — утро следующего дня тоже может порадовать вспышками Леонид, поток активен до конца ноября.

Как наблюдать метеорный поток Леониды

Наблюдать звездопад — занятие довольно простое и приятное, достаточно лишь немного подготовиться. Лучше всего смотреть на метеоры, сидя или лежа под открытым небом.

  • Выберите темное место вдали от городского освещения. Городские огни сильно затрудняют наблюдение тусклых метеоров. Чем темнее небо вокруг, тем больше «падающих звезд» вы сможете увидеть.

  • Смотрите на звездопад невооруженным глазом. Ни телескоп, ни бинокль не нужны — такие приборы даже помешают, сильно сужая ваше поле зрения. Доверьтесь собственным глазам: они способны заметить движение метеоров по всему небу.

  • Устраивайтесь поудобнее под открытым небом. Лучше всего наблюдать лежа на спине или полулежа в шезлонге — так вам будет комфортно, и взгляд сможет охватить сразу все небесное пространство. Нет необходимости фиксировать взгляд на самом созвездии Льва — «падающие звезды» могут вспыхнуть в любом участке неба, причем метеоры подальше от радианта оставляют более длинные яркие трассы.

  • Одевайтесь тепло и запаситесь терпением. Ночи в ноябре холодные, поэтому возьмите спальный мешок, плед или термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть во время наблюдений. Частота появления метеоров может быть нерегулярной — иногда перерывы между вспышками длятся несколько минут. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь красотой звездного неба и ждите свой «звездный» миг, когда очередная яркая Леонида прочертит небосклон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами