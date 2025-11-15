Метеорный поток Леониды в 2025 году: когда и где наблюдать зрелищный звездопад

Что такое метеорный поток Леониды
Леониды — это ежегодный метеорный поток, который проходит в ноябре каждого года. Он возникает, когда Земля сталкивается с шлейфом пылинок и обломков, оставленных кометой 55P/Темпеля–Туттля — именно эта комета является «родительским телом» Леонид. Название потока связано с тем, что видимый радиант (точка небесной сферы, откуда как бы вылетают метеоры) находится в созвездии Льва.
Для Леонид характерны очень быстрые метеоры: они врываются в атмосферу на скорости около 71 км/с — одни из самых стремительных среди метеорных потоков. Благодаря такой скорости многие из них оставляют яркие длинные светящиеся хвосты, которые могут висеть в воздухе несколько минут.
Цвет свечения Леонид часто описывают как зелено-голубой, а длинные дымные следы от них порой сверкают и извиваются на фоне звездного неба. Увидеть метеоры Леонид можно без телескопа — они достаточно яркие и заметны даже неподготовленному наблюдателю.
Особую славу Леонидам принесли редкие метеорные штормы — экстремальные всплески активности, происходящие примерно раз в 33 года. В такие годы количество метеоров может достигать сотен и даже тысяч в час. История зафиксировала несколько поистине легендарных звездных ливней. Так, во время шторма Леонид 17 ноября 1966 года наблюдатели в Северной Америке видели тысячи метеоров в минуту в течение четверти часа — казалось, что звезды буквально «льются дождем» с небес. Последний раз подобный метеорный шторм Леонид наблюдался в 2002 году.
В обычные же годы Леониды «рычат» скорее тихо, чем громко — поток дает сравнительно скромное число метеоров, зато позволяет насладиться красивыми одиночными падающими звездами на осеннем небосклоне.
Когда будет виден метеорный поток Леониды в 2025 году
В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября — в этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы. Однако наибольшая активность придется на середину месяца.
Именно в эти ночные часы условия для наблюдения будут наилучшими. Астрономы прогнозируют, что во время максимума потока можно будет увидеть 10–15 метеоров в час при ясном темном небе. Это средняя интенсивность для Леонид, поэтому зрелище обещает быть приятным, но не сверхъестественным — метеоры будут появляться каждые несколько минут.
Наблюдать Леониды рекомендуют поздно ночью и до рассвета.
Дело в том, что созвездие Льва поднимается над горизонтом лишь около полуночи, и именно после этого метеоры начинают появляться чаще.
С полуночи и до рассвета радиант Леонид будет постепенно подниматься все выше, достигая максимальной высоты к утренним часам, — в это время количество видимых «падающих звезд» максимальное. И наоборот, сразу после захода солнца вечером 17 ноября шансы увидеть метеор будут невелики, потому что радиант еще скрыт за горизонтом.
🌕Не помешает ли лунный свет?
Луна в 2025 году не помешает наблюдениям Леонид. Пик потока наступает всего за три дня до новолуния, поэтому ночное небо будет темным. В ночь максимума потока (17–18 ноября) луна предстанет тонким убывающим серпом, менее чем на 10% освещенным, и взойдет только под утро.
Фактически луна не будет засвечивать небо, и даже самые слабые метеоры Леонид смогут проявить себя во всей красе. Поэтому условия складываются удачно: темная безлунная ночь в сочетании с временем пика перед рассветом дают отличную возможность увидеть максимум звездопада Леониды в 2025 году.
В каких городах и странах виден звездопад Леониды в 2025 году
Метеорный поток Леониды виден практически по всему миру. Наблюдать его можно невооруженным глазом из любой точки Земли, где в середине ноября ночное небо достаточно темное и ясное. Разумеется, если вы находитесь близко к экватору или в Северном полушарии, созвездие Льва поднимается выше и Леониды видны лучше. Но в целом этот звездопад доступен широкой аудитории, если погода не подведет.
Для успешного наблюдения очень важно выбрать подходящее место. Постарайтесь найти локацию вдали от городских огней и источников искусственного света. Выезд за город значительно повысит ваши шансы увидеть больше «падающих звезд».
В городской черте яркая иллюминация, витрины и фонари создают засветку неба, из-за которой тусклые метеоры могут остаться невидимыми.
Где смотреть Леониды в России в 2025 году
Наблюдать метеорный поток Леониды можно по всей России — от Калининграда до Камчатки — если небо темное и без облаков. Лучшее время — после полуночи и до рассвета местного времени, когда созвездие Льва поднимается выше и «падающих звезд» становится больше.
По регионам (ориентируйтесь на местное время):
- Европейская часть России (Москва, Санкт-Петербург и другие города): оптимально с 01:00 до 05:00 18 ноября — радиант в Льве уже высоко на востоке/юго-востоке.
- Урал, Сибирь, Дальний Восток (Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Владивосток и другие города): те же «послеполуночные» часы 1:00–5:00 по местному времени в ночь на 18 ноября. Чем южнее широта — тем выше поднимается Лев и тем комфортнее наблюдения.
💫Совет. Выберите место подальше от огней, дайте глазам 20–30 минут на адаптацию и устройтесь так, чтобы видеть максимум неба. Если пропустите ночь пика, не беда — утро следующего дня тоже может порадовать вспышками Леонид, поток активен до конца ноября.
Как наблюдать метеорный поток Леониды
Наблюдать звездопад — занятие довольно простое и приятное, достаточно лишь немного подготовиться. Лучше всего смотреть на метеоры, сидя или лежа под открытым небом.
- Выберите темное место вдали от городского освещения. Городские огни сильно затрудняют наблюдение тусклых метеоров. Чем темнее небо вокруг, тем больше «падающих звезд» вы сможете увидеть.
- Смотрите на звездопад невооруженным глазом. Ни телескоп, ни бинокль не нужны — такие приборы даже помешают, сильно сужая ваше поле зрения. Доверьтесь собственным глазам: они способны заметить движение метеоров по всему небу.
- Устраивайтесь поудобнее под открытым небом. Лучше всего наблюдать лежа на спине или полулежа в шезлонге — так вам будет комфортно, и взгляд сможет охватить сразу все небесное пространство. Нет необходимости фиксировать взгляд на самом созвездии Льва — «падающие звезды» могут вспыхнуть в любом участке неба, причем метеоры подальше от радианта оставляют более длинные яркие трассы.
- Одевайтесь тепло и запаситесь терпением. Ночи в ноябре холодные, поэтому возьмите спальный мешок, плед или термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть во время наблюдений. Частота появления метеоров может быть нерегулярной — иногда перерывы между вспышками длятся несколько минут. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь красотой звездного неба и ждите свой «звездный» миг, когда очередная яркая Леонида прочертит небосклон.