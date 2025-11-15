Метеорный поток Леониды в 2025 году: когда и где наблюдать зрелищный звездопад

До 15 ярких «падающих звезд» в час: чем удивят Леониды и когда их пик активности в 2025 году

В середине ноября 2025 года небо приготовило яркое шоу — знаменитый метеорный поток Леониды. Это один из самых известных и впечатляющих метеорных дождей, который ежегодно дарит наблюдателям «звездопад» в осеннем ночном небе. Иногда этот поток устраивает настоящие звездные бури с сотнями и даже тысячами метеоров в час. Когда будет метеорный поток Леониды в 2025 году, где и как лучше наблюдать этот необычный звездопад — рассказывает «Газета.Ru».

Что такое метеорный поток Леониды

Леониды — это ежегодный метеорный поток, который проходит в ноябре каждого года. Он возникает, когда Земля сталкивается с шлейфом пылинок и обломков, оставленных кометой 55P/Темпеля–Туттля — именно эта комета является «родительским телом» Леонид. Название потока связано с тем, что видимый радиант (точка небесной сферы, откуда как бы вылетают метеоры) находится в созвездии Льва.

Для Леонид характерны очень быстрые метеоры: они врываются в атмосферу на скорости около 71 км/с — одни из самых стремительных среди метеорных потоков. Благодаря такой скорости многие из них оставляют яркие длинные светящиеся хвосты, которые могут висеть в воздухе несколько минут.

Цвет свечения Леонид часто описывают как зелено-голубой, а длинные дымные следы от них порой сверкают и извиваются на фоне звездного неба. Увидеть метеоры Леонид можно без телескопа — они достаточно яркие и заметны даже неподготовленному наблюдателю.

Особую славу Леонидам принесли редкие метеорные штормы — экстремальные всплески активности, происходящие примерно раз в 33 года. В такие годы количество метеоров может достигать сотен и даже тысяч в час . История зафиксировала несколько поистине легендарных звездных ливней. Так, во время шторма Леонид 17 ноября 1966 года наблюдатели в Северной Америке видели тысячи метеоров в минуту в течение четверти часа — казалось, что звезды буквально «льются дождем» с небес. Последний раз подобный метеорный шторм Леонид наблюдался в 2002 году.

close NASA/Ames Research Center/ISAS/Shinsuke Abe and Hajime Yano

В обычные же годы Леониды «рычат» скорее тихо, чем громко — поток дает сравнительно скромное число метеоров, зато позволяет насладиться красивыми одиночными падающими звездами на осеннем небосклоне.

Когда будет виден метеорный поток Леониды в 2025 году

В 2025 году метеорный поток Леониды можно наблюдать с 6 по 30 ноября — в этот период Земля проходит через метеорный шлейф кометы. Однако наибольшая активность придется на середину месяца.

в ночь с 17 на 18 ноября ожидается пик Леонид в России в 2025 году

Именно в эти ночные часы условия для наблюдения будут наилучшими. Астрономы прогнозируют, что во время максимума потока можно будет увидеть 10–15 метеоров в час при ясном темном небе. Это средняя интенсивность для Леонид, поэтому зрелище обещает быть приятным, но не сверхъестественным — метеоры будут появляться каждые несколько минут.

Наблюдать Леониды рекомендуют поздно ночью и до рассвета.

Дело в том, что созвездие Льва поднимается над горизонтом лишь около полуночи, и именно после этого метеоры начинают появляться чаще.

С полуночи и до рассвета радиант Леонид будет постепенно подниматься все выше, достигая максимальной высоты к утренним часам, — в это время количество видимых «падающих звезд» максимальное. И наоборот, сразу после захода солнца вечером 17 ноября шансы увидеть метеор будут невелики, потому что радиант еще скрыт за горизонтом.

🌕 Не помешает ли лунный свет?

Луна в 2025 году не помешает наблюдениям Леонид. Пик потока наступает всего за три дня до новолуния, поэтому ночное небо будет темным. В ночь максимума потока (17–18 ноября) луна предстанет тонким убывающим серпом, менее чем на 10% освещенным, и взойдет только под утро.

Фактически луна не будет засвечивать небо, и даже самые слабые метеоры Леонид смогут проявить себя во всей красе. Поэтому условия складываются удачно: темная безлунная ночь в сочетании с временем пика перед рассветом дают отличную возможность увидеть максимум звездопада Леониды в 2025 году.

В каких городах и странах виден звездопад Леониды в 2025 году

Метеорный поток Леониды виден практически по всему миру. Наблюдать его можно невооруженным глазом из любой точки Земли, где в середине ноября ночное небо достаточно темное и ясное. Разумеется, если вы находитесь близко к экватору или в Северном полушарии, созвездие Льва поднимается выше и Леониды видны лучше. Но в целом этот звездопад доступен широкой аудитории, если погода не подведет.

Для успешного наблюдения очень важно выбрать подходящее место. Постарайтесь найти локацию вдали от городских огней и источников искусственного света. Выезд за город значительно повысит ваши шансы увидеть больше «падающих звезд».

В городской черте яркая иллюминация, витрины и фонари создают засветку неба, из-за которой тусклые метеоры могут остаться невидимыми.

close AstroStar/Shutterstock/FOTODOM

Кстати Совсем не обязательно смотреть строго на созвездие Льва, откуда исходят Леониды. Метеоры появляются по всему небосклону — просто их следы будто «вылетают» из точки радианта рядом со звездой Регул в созвездии Льва.



На практике же «падающие звезды» вспыхивают и пролетают где угодно. Более того, метеоры, появившиеся в стороне от радианта, как правило, имеют более длинные и эффектные хвосты. Поэтому во время наблюдений старайтесь охватить взглядом все небо, а не концентрироваться на одной точке.

Где смотреть Леониды в России в 2025 году

Наблюдать метеорный поток Леониды можно по всей России — от Калининграда до Камчатки — если небо темное и без облаков. Лучшее время — после полуночи и до рассвета местного времени, когда созвездие Льва поднимается выше и «падающих звезд» становится больше.

По регионам (ориентируйтесь на местное время):

Европейская часть России (Москва, Санкт-Петербург и другие города): оптимально с 01:00 до 05:00 18 ноября — радиант в Льве уже высоко на востоке/юго-востоке.

Урал, Сибирь, Дальний Восток (Екатеринбург, Новосибирск, Иркутск, Якутск, Владивосток и другие города): те же «послеполуночные» часы 1:00–5:00 по местному времени в ночь на 18 ноября . Чем южнее широта — тем выше поднимается Лев и тем комфортнее наблюдения.

💫Совет. Выберите место подальше от огней, дайте глазам 20–30 минут на адаптацию и устройтесь так, чтобы видеть максимум неба. Если пропустите ночь пика, не беда — утро следующего дня тоже может порадовать вспышками Леонид, поток активен до конца ноября.

Как наблюдать метеорный поток Леониды

Наблюдать звездопад — занятие довольно простое и приятное, достаточно лишь немного подготовиться. Лучше всего смотреть на метеоры, сидя или лежа под открытым небом.

Выберите темное место вдали от городского освещения. Городские огни сильно затрудняют наблюдение тусклых метеоров. Чем темнее небо вокруг, тем больше «падающих звезд» вы сможете увидеть.

Смотрите на звездопад невооруженным глазом. Ни телескоп, ни бинокль не нужны — такие приборы даже помешают , сильно сужая ваше поле зрения. Доверьтесь собственным глазам: они способны заметить движение метеоров по всему небу.

Устраивайтесь поудобнее под открытым небом. Лучше всего наблюдать лежа на спине или полулежа в шезлонге — так вам будет комфортно, и взгляд сможет охватить сразу все небесное пространство. Нет необходимости фиксировать взгляд на самом созвездии Льва — «падающие звезды» могут вспыхнуть в любом участке неба, причем метеоры подальше от радианта оставляют более длинные яркие трассы.

Одевайтесь тепло и запаситесь терпением. Ночи в ноябре холодные, поэтому возьмите спальный мешок, плед или термос с горячим чаем, чтобы не замерзнуть во время наблюдений. Частота появления метеоров может быть нерегулярной — иногда перерывы между вспышками длятся несколько минут. Просто расслабьтесь, наслаждайтесь красотой звездного неба и ждите свой «звездный» миг, когда очередная яркая Леонида прочертит небосклон.