Россиянам рассказали, когда они смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS

Россияне смогут увидеть комету 3I/ATLAS с середины ноября
Depositphotos

Жители смогут наблюдать межзвездную комету 3I/ATLAS с середины ноября. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела государственного музея истории космонавтики имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

По его словам, увидеть комету в небе можно будет в предрассветное время, начиная с 05:00 мск. Кроме того, в астрономической обсерватории музея за 3I/ATLAS также будут наблюдать, если погода в ноябре и декабре будет ясной, добавил Алексеев.

Ученый отметил, что сейчас комета достигла порядка 10 звездной величины, что позволяет ее наблюдать любителям с «использованием достаточно светосильных телескопов».

У 3I/ATLAS уже появился хвост, но по поведению она немного отличается от обычных комет: после прохождения перигелия (ближайшей к Солнцу точки орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы), ученые обнаружили у кометы дополнительное негравитационное ускорение, уточнил Алексеев. Как предполагают астрономы, это может быть связано со вспышками на Солнце и выбросами плазмы в сторону, которые происходили в последние дни.

Космический объект 3I/ATLAS был замечен 1 июля. Позже ученые установили, что это комета из другой звездной системы. Также удалось установить ее примерный возраст: он составляет более 7,5 млрд лет — на 3 млрд старше Солнца. В сентябре 3I/ATLAS претерпел «аномальную эволюцию», начав менять свой цвет.

Ранее ученые получили первый сигнал с космического объекта 3I/ATLAS.

