Названы три рабочих способа избавиться от икоты

Чтобы избавиться от навязчивой икоты необходимо сделать три вдоха через нос с усилием, не выдыхая в промежутках между ними. После этого нужно задержать дыхание на 15 секунд. Об этом нейробиолог Эндрю Хуберман и педиатр Карлос Трильо рассказали в интервью изданию Deia.

Эксперты уточнили: при икоте происходят непроизвольные толчкообразные сокращения диафрагмы и межреберных мышц, которые приводят к кратковременной остановке дыхания и закрытию голосовой щели. Обычно икота безвредна, но в некоторых случаях нарушения дыхания могут сохраняться дольше нескольких минут и вызывать дискомфорт.

Доктор Хуберман при икоте рекомендует дышать особым способом — сначала нужно три раза сделать вдох через нос, не выдыхая в промежутках. С каждым вдохом нужно прилагать все больше усилий. После этого стоит задержать дыхание на 15 секунд, после чего медленно выдохнуть.

Педиатр Трильо посоветовал при икоте выпить небольшое количество воды. Также помогает классический метод — длительная задержка дыхания. Среди неэффективных методов борьбы с этой проблемой доктор назвал намеренный испуг, а также физическую активность, например, стойку на руках.

Ранее врач назвал привычки, которые помогают избавиться от изжоги.