На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Назван простой способ сделать овощи полезнее

Food Nutrition: масляные соусы делают овощи полезнее
true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Исследователи из Университета Миссури выяснили ,что без правильной заправки капуста кейл теряет значительную часть своей пользы. Чтобы организм смог усвоить каротиноиды из листовой капусты, ее нужно сочетать с масляными соусами — от оливкового масла до майонеза. Метод также применим к другим видам овощей. Работа опубликована в журнале Food Nutrition.

«Капуста кейл богата каротиноидами — лютеином, α- и β-каротином, которые оказывают выраженное благоприятное действие на здоровье», — объяснила руководитель исследования, доцент отделения пищевых наук Руоцзе Чжан. — «Но проблема в том, что эти вещества жирорастворимые, и организму трудно их поглощать без участия жиров».

Ученые проверили, помогает ли улучшить усвоение термическая обработка или специальные соусы. Для этого они использовали лабораторную модель пищеварения и протестировали кейл в нескольких вариантах: сырой, приготовленный, а также сырой или приготовленный с различными заправками и специально разработанными масляными соусами на основе наноэмульсий.

Результаты оказались однозначными: сырой кейл почти не отдает каротиноиды, а тепловая обработка даже немного ухудшает ситуацию. Ситуация изменилась только после добавления жирной заправки — причем неважно, смешивали ли ее с листовой капустой после приготовления или готовили кейл прямо в соусе. Модель пищеварения показала резкий рост доступных для усвоения каротиноидов во всех вариантах с маслом.

Авторы отметили, что данные открывают возможности для разработки «функциональных» соусов, усиливающих усвоение полезных веществ не только из кейла, но и из других овощей. Сейчас команда работает над созданием новых заправок на основе нанотехнологий.

«Мы стремимся продвигать пищевую науку и улучшать здоровье людей через разработку инновационных продуктов и технологий», — подчеркнула Чжан. — «Наука способна изменять подходы к питанию, и наша задача — превратить эти знания в реальную пользу».

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности сырого молока.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами