Ученые предупредили о смертельной опасности сырого молока

PLOS One: в сыром молоке найдены опасные антибиотикорезистентные бактерии
true
true
true
close
Shutterstock

Сырое коровье и овечье молоко часто содержит устойчивые к антибиотикам бактерии, способные представлять угрозу для здоровья людей и животных. К такому выводу пришли пакистанские ученых под руководством Тахира Усмана из Университета Абдул Вали Хана в Мардане. Работа опубликована в журнале PLOS One.

Ученые проанализировали 310 проб сырого молока — примерно поровну от коров и овец. Около четверти образцов показали признаки скрытого воспаления вымени у животных, а почти 13% содержали Staphylococcus epidermidis — бактерию, которая обычно незаметна внешне, но ухудшает качество молока и способствует распространению инфекции.

Результаты оказались тревожными: 95% выделенных бактерий оказались устойчивыми к пенициллину и эритромицину, а половина штаммов — сразу к трем и более антибиотикам.

Хотя Staphylococcus epidermidis обычно является безвредным обитателем кожи человека, его устойчивые штаммы могут передавать гены антибиотикорезистентности более опасным микробам, включая Staphylococcus aureus — особо опасный патоген.

Авторы работы отметили, что высокая распространенность устойчивых бактерий свидетельствует о серьезной угрозе для животноводства и безопасности продуктов питания. Ситуация указывает на острую необходимость строгого контроля применения антибиотиков и улучшения гигиены на фермах.

Ранее ученые предупредили о смертельной опасности мытья сырой курицы.

