У аспирина выявили полезный для диабетиков эффект

AHA25: аспирин снижает риск болезней сердца при диабете
Depositphotos

Прием малых доз аспирина помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний у взрослых с сахарным диабетом второго типа. К такому выводу пришли ученые из Университета Питтсбурга. Результаты исследования будут представлены на конференции Американской ассоциации сердца 2025 года (AHA25).

Ранее крупные клинические испытания показали, что аспирин не приносит значимых преимуществ для первичной профилактики у людей без сердечно-сосудистых заболеваний. В новом исследовании специалисты решили уточнить возможные эффекты препарата при диабете второго типа. Эта патология известна как фактор риска инфарктов и инсультов.

Команда исследователей проанализировала данные электронных медицинских карт более чем 11 тысяч взрослых с диабетом второго типа и умеренным или высоким риском сердечно-сосудистых осложнений. Учитывались длительность приема аспирина, уровень контроля глюкозы и соблюдение назначений врача.

Анализ показал: у участников, регулярно принимавших низкие дозы аспирина, вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти в течение 10 лет была значительно ниже. Так, частота сердечных приступов в этой группе составила 42,4 % против 61,2 % среди тех, кто не использовал аспирин. Риск инсульта оказался меньше почти в два раза — 14,5 % против 24,8 %, а смертность от всех причин — 33 % против 50,7 %.

По словам ученых, особенно выраженный эффект наблюдался у участников, принимавших аспирин постоянно на протяжении всего периода наблюдения. При этом исследователи отмечают ограничения своей работы: из анализа исключили людей с высоким риском кровотечений, а случаи побочных эффектов не отслеживались. Ученые подчеркивают, что при назначении аспирина важно учитывать индивидуальные риски пациента.

Ранее популярное обезболивающее оказалось эффективным защитником организма от рака.

