У средства для химчистки нашли опасный для печени эффект

LI: средство для химчистки тетрахлорэтилен повышает риск фиброза печени
Peakstock/Shutterstock/FOTODOM

Контакт с промышленным растворителем тетрахлорэтиленом (PCE), который используется в металлообработке и при сухом очищении тканей, может существенно повышать риск фиброза печени. Это показало исследование, опубликованное в журнале Liver International (LI).

В работе были проанализированы результаты крупного обследования взрослых, в рамках которого измеряли жесткость печени с помощью эластографии. Этот метод позволяет оценить степень фиброза — количество рубцовой ткани, которая замещает нормальную ткань печени. Результаты показали: при наличии даже небольшого количества PCE в крови вероятность фиброза была более чем втрое выше, чем в случае полного отсутствия химиката.

Полученная связь оказалась дозозависимой: чем выше была концентрация тетрахлорэтилена в крови, тем сильнее увеличивался риск повреждения печени. Чтобы убедиться, что эффект связан именно с PCE, авторы использовали метод «негативного контроля» и проверили аналогичную зависимость для другого биомаркера, отражающего общий контакт с летучими органическими соединениями. В этом случае связи не нашли, что указывает на специфическое влияние тетрахлорэтилена.

Исследователи подчеркивают, что ранее токсичность PCE подтверждалась главным образом в профессиональных группах и лабораторных экспериментах. Новая работа показывает, что вредное действие может проявляться и в общей популяции. Ученые призывают к дальнейшим клиническим и токсикологическим исследованиям, чтобы точнее оценить риск для здоровья и при необходимости обновить экологические нормативы.

Ранее ученые выяснили, что ожирение печени может повысить риск смерти от рака в 35 раз.

