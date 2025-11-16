проект

Россиянам рассказали, сколько лет жизни может отобрать диабет

Врач Ткачева: сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет

true
true
true
close
Thanakorn.P/Shutterstock/FOTODOM

Сахарный диабет сокращает жизнь примерно на 10–15 лет, объяснила «Газете.Ru» директор Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского университета, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

«Хроническая гипергликемия и инсулинорезистентность запускают цепь патологических процессов, от окислительного стресса и митохондриальной дисфункции до укорочения теломер, эпигенетических нарушений и воспаления низкой интенсивности. Все это формирует цепочку «метаболизм–воспаление–старение», который лежит в основе преждевременного износа органов и систем», — рассказала специалист.

Это заболевание затрагивает практически все органы: мозг, сердце, мышцы, почки, печень.

«Международные данные свидетельствуют, что у пациентов с сахарным диабетом когнитивный спад происходит на 68% быстрее, чем у людей без этого заболевания, а объем серого вещества мозга снижается почти в два раза интенсивнее при плохом контроле гликемии (HbA1c ≥ 8%). Кроме того, сахарный диабет увеличивает риск преждевременной сердечной недостаточности в 4–8 раз, ускоряя фиброз и клеточное старение миокарда. Поражения почек, легких и печени также развиваются по механизмам, характерным для старения: через накопление активных форм кислорода, гликацию белков и воспалительные процессы», — говорит Ткачева.

Ранее в России создали сенсор, чтобы разглядеть, как перекись водорода провоцирует опасные болезни.

