Умер морской биолог Сергей Масленников

Ученый Сергей Масленников умер в 62 года во время рабочей поездки в Китай
ННЦМБ ДВО РАН

Руководитель Центра аквакультуры и прибрежных биоресурсов Национального научного центра морской биологии им. А.В.Жирмунского (ННЦМБ) Дальневосточного отделения (ДВО) РАН Сергей Масленников умер в возрасте 62 лет в ходе рабочей поездки в город Янтай в Китае. Об этом говорится на сайте ННЦМБ ДВО РАН.

«Администрация центра, друзья и коллеги выражают искренние соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что дата и место прощания с ученым огласят позже. Причина смерти мужчины неизвестна.

Масленников родился в 1963 году. После окончания школы он поступил на биолого-почвенный факультет Дальневосточного государственного университета. Позже он учился в очной аспирантуре при ДВО РАН по специальности «гидробиология». В 1997 году ученый защитил кандидатскую диссертацию по гидробиологии.

Спустя 10 лет начал работать в ДВО РАН. Масленникова удостоили звания доцента по специальности «гидробиология» в 2007 году. За время своей карьеры он написал свыше 60 научных публикаций о гидробиологии, экологии, марикультуры и аквакультуры.

