Почему количество больных раком простаты растет, рассказал врач

В последние годы число мужчин, больных раком простаты, выросло. Как рассказал «Газете.ru» врач-уролог клиники Docmed Сергей Артеменко, это связано с двумя причинами: ранней диагностикой болезни и изменением образа жизни.

Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из самых распространенных онкологических заболеваний у мужчин старше сорока лет. По данным Росгосстраха, это также второй по частоте онкологический диагноз у клиентов компании — на первом месте рак молочной железы у женщин. Около 10% обращений по полисам онкострахования приходится именно на рак простаты.

Как рассказал специалист, в 2020 году эксперты Международного агентства по исследованию рака (IARC) подсчитали, что во всем мире на тот момент было зарегистрировано более 1,4 миллиона случаев этого заболевания. А в 2023 году группа специалистов опубликовала исследование, в котором предположила, что к 2040 году эта цифра вырастет до 2,6 млн случаев.

«Из этих данных можно сделать два вывода. Первый: рост числа выявлений рака простаты связан с развитием медицинской диагностики. То есть болезнь обнаруживают на более ранних стадиях, что значительно улучшает прогноз. Второй, увы, неутешительный: из-за стресса образ жизни и питание мужчин меняется, появляется больше вредных привычек, также на здоровье влияет неблагоприятная экология. Но врачи призывают не паниковать: регулярное наблюдение у уролога способны значительно снизить риск развития заболевания, а современная медицина добилась больших успехов в лечении онкологии», — заметил доктор.

