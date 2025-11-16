Назван вид артрита, который повышает риск переломов и болезней сосудов

Хроническое системное воспаление при ревматоидном артрите может привести к развитию остеопороза (хрупкость костей) и заболеваний сосудов, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

«Такое воспаление активирует клетки, разрушающие костную ткань, риск снижения минеральной плотности кости усиливают малоподвижность и длительный прием глюкокортикоидов. У пациентов с ревматоидным артритом выше вероятность остеопоротических переломов. Раннее и активное лечение снижает этот риск, однако необходимы контроль минеральной плотности кости, достаточное поступление кальция и витамина D, а при показаниях — антиостеопоротическая терапия», — объяснила доктор.

По словам Клименко, риск инфаркта миокарда и инсульта при ревматоидном артрите примерно в 1,5 раза выше, чем в общей популяции.

«Здесь большую роль играет как само воспаление, так и традиционные факторы риска сердечно-сосудистых осложнений. Современные российские и европейские клинические рекомендации подчеркивают необходимость жесткого контроля активности заболевания плюс управления артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы крови, массой тела и отказа от курения», — заключила доктор.

