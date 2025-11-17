На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названа неочевидная причина остановки сердца

GC: загрязнение воздуха диоксидом азота повышает риск остановки сердца
true
true
true
close
Shutterstock

Высокий уровень загрязнения воздуха может увеличивать вероятность внезапной остановки сердца. К такому выводу пришли исследователи Миланского политехнического университета. Результаты опубликованы в журнале Global Challenges (GC).

Ученые проанализировали 37 613 случаев внебольничной остановки сердца, зарегистрированных в Ломбардии с 2016 по 2019 год. Для каждого эпизода они определили суточные концентрации загрязняющих веществ, используя спутниковые данные Европейской программы Copernicus.

В исследовании учитывались уровни PM2.5 и PM10 — мельчайших воздушных частиц диаметром менее 2,5 и 10 микрометров. Они способны проникать глубоко в дыхательные пути и вызывать воспалительные реакции. Также отслеживалась концентрация диоксида азота, озона и угарного газа. Пространственно-временные статистические модели позволили установить, как изменения уровня загрязнения связаны с вероятностью остановки сердца в ближайшие дни.

Наиболее заметная ассоциация с остановкой сердца наблюдалась для диоксида азота. Повышение его концентрации на 10 микрограммов на кубический метр сопровождалось увеличением риска внезапной остановки сердца на 7% в течение следующих 96 часов. Твердые частицы также продемонстрировали влияние: для PM2.5 рост риска составил 3%, для PM10 — 2,5% в день воздействия.

Авторы сообщают, что эффект выражен сильнее в городских районах, однако выявленные зависимости сохраняются и за пределами крупных населенных пунктов. Риск увеличивается преимущественно в теплый период года, что может указывать на взаимодействие между высокой температурой и загрязняющими веществами.

Существенные корреляции фиксировались даже при уровнях загрязнения, формально не превышающих нормативы, что ставит под сомнение существование безопасного порога воздействия.

Ранее были названы признаки генетически высокого риска атеросклероза.

