Названы признаки генетически высокого риска атеросклероза

Повышенный уровень белков фоллистатина, катепсина D, PCSK9 и PECAM1 чаще всего встречаются у людей с высоким риском раннего наследственного атеросклероза. К такому выводу пришли ученые из Каролинского института. Результаты опубликованы в журнале Circulation: Genomic and Precision Medicine (CGPM).

В работе проанализировали образцы крови более чем четырех тысяч участников без сердечных заболеваний, сопоставив данные с историей болезней их родственников. Ученые выявили 38 белков, связанных с воспалением и обменом жиров, которые чаще встречаются у людей с наследственным риском.

«Мы видим, что уровень некоторых белков, таких как фоллистатин и катепсин D, значительно выше у людей с наследственной предрасположенностью к раннему развитию ишемической болезни сердца, независимо от давления и уровня холестерина», — отметила первый автор исследования Агнес Варенберг.

Исследование основано на данных шведского проекта SCAPIS, участники которого проходили комплексное обследование, включая компьютерную томографию коронарных артерий. Сопоставив результаты с данными национальных реестров, ученые установили, что у людей с семейной предрасположенностью чаще наблюдается более выраженный коронарный атеросклероз.

Некоторые белки, включая рецептор ЛПНП и PECAM1, оказались особенно тесно связаны со степенью поражения сосудов.

«Существует определенная биологическая закономерность, объясняющая, почему у части людей развивается атеросклероз, несмотря на здоровый образ жизни», — подчеркнул соавтор работы Пер Свенссон.

Генетический анализ также показал, что белки фоллистатин, PCSK9 и PECAM1 могут напрямую влиять на развитие сердечных приступов. По мнению ученых, открытие поможет лучше понять механизмы возникновения ишемической болезни сердца и определить новые мишени для профилактики и терапии.

