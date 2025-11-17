На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В крови переболевших COVID-19 выявили необычные изменения

JMV: в крови переболевших COVID-19 нашли липкие микротромбы
Shutterstock

У людей с постковидным синдромом в крови обнаружены аномальные липкие «микротромбы», связанные с хронической усталостью, нарушениями внимания и проблемами с дыханием. Результаты исследования опубликованы в Journal of Medical Virology (JMV).

Ученые выяснили, что эти микротромбы образуют плотные комплексы с NET-структурами — сетями из ДНК и ферментов, которые иммунные клетки выбрасывают для захвата патогенов. У пациентов с постковидом такие комплексы встречаются почти в 20 раз чаще, чем у здоровых людей.

Детальный анализ показал, что микротромбы у таких пациентов крупнее, плотнее и хуже поддаются расщеплению. Это может нарушать кровоток в мельчайших сосудах и поддерживать длительное воспаление в организме. Такие процессы также могут лежать в основе стойких когнитивных и физических симптомов постковидного синдрома.

Разница между образцами крови оказалась настолько выраженной, что алгоритм искусственного интеллекта смог с точностью 91% отличить пациентов с постковидом по одному виду микротромбов. Ученые предполагают, что сочетание микротромбов и NET-структур может стать первым объективным биомаркером постковидного синдрома и помочь в разработке новых методов диагностики и лечения.

Ранее врач назвал важный анализ крови для мужчин старше 50 лет.

