На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач назвал важный анализ крови для мужчин старше 50 лет

Daily Mirror: мужчинам старше 50 лет важно сдать анализ крови на рак простаты
true
true
true
close
Shutterstock

Лондонский терапевт Самир Сангви призвал мужчин старше 50 лет регулярно сдавать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mirror.

ПСА — это белок, который входит в состав секрета предстательной железы (простаты). Он участвует в разжижении семенной жидкости, обеспечивая жизнеспособность сперматозоидов и стабильное функционирование мужской репродуктивной системы. ПСА служит индикатором состояния простаты: при воспалении или новообразованиях предстательной железы его уровень в крови повышается.

По словам врача, многие мужчины избегают обследований, опасаясь ректального осмотра. Однако, подчеркнул Сангви, для первичной диагностики состояния предстательной железы достаточно обычного анализа крови. При необходимости дополнительно может быть назначено МРТ.

Терапевт отметил, что после 50 лет риск развития заболеваний простаты, включая рак, существенно повышается. Он добавил, что регулярное обследование помогает выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

«Важно не ждать появления симптомов, таких как затрудненное мочеиспускание, а проходить профилактические проверки заранее. Появление дискомфорта означает, что опухоль уже выросла настолько, что начала сдавливать уретру», — пояснил специалист.

Ранее ученые нашли способ «выключить» гены рака простаты.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами