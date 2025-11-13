Врач назвал важный анализ крови для мужчин старше 50 лет

Лондонский терапевт Самир Сангви призвал мужчин старше 50 лет регулярно сдавать анализ крови на простатический специфический антиген (ПСА). Об этом он рассказал в интервью изданию Daily Mirror.

ПСА — это белок, который входит в состав секрета предстательной железы (простаты). Он участвует в разжижении семенной жидкости, обеспечивая жизнеспособность сперматозоидов и стабильное функционирование мужской репродуктивной системы. ПСА служит индикатором состояния простаты: при воспалении или новообразованиях предстательной железы его уровень в крови повышается.

По словам врача, многие мужчины избегают обследований, опасаясь ректального осмотра. Однако, подчеркнул Сангви, для первичной диагностики состояния предстательной железы достаточно обычного анализа крови. При необходимости дополнительно может быть назначено МРТ.

Терапевт отметил, что после 50 лет риск развития заболеваний простаты, включая рак, существенно повышается. Он добавил, что регулярное обследование помогает выявить болезнь на ранней стадии, когда лечение наиболее эффективно.

«Важно не ждать появления симптомов, таких как затрудненное мочеиспускание, а проходить профилактические проверки заранее. Появление дискомфорта означает, что опухоль уже выросла настолько, что начала сдавливать уретру», — пояснил специалист.

