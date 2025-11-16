На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Найдена неочевидная причина тревожности

Molecular Psychiatry: у людей с тревожностью снижено содержание холина в крови
true
true
true
close
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа специалистов выявила биохимический признак, характерный для тревожных расстройств: у таких пациентов в коре головного мозга стабильно снижено содержание холина — незаменимого нутриента, участвующего в работе нейронов. Работа опубликована в журнале Molecular Psychiatry.

Тревожные расстройства остаются самой распространенной категорией психических заболеваний в США.

«Тревожные расстройства — самые частые психические болезни в стране, ими страдает около 30% взрослых», сообщил ведущий автор работы, профессор Калифорнийского университета в Дейвисе Ричард Мэддок.— «Они могут серьезно ухудшать качество жизни, и многие пациенты не получают достаточного лечения».

Холин — важный компонент клеточных мембран и исходное вещество для ряда нейромедиаторов. Он не синтезируется в достаточном количестве организмом, поэтому большая часть поступает с пищей. Мэддок отмечает, что ранее уже замечал снижение холина у пациентов с паническими атаками.

Ученые собрали данные 25 работ, включавших 370 человек с тревожными расстройствами и 342 — без диагноза. Во всех случаях использовалась протонная магнитно-резонансная спектроскопия — метод, позволяющий измерять концентрацию метаболитов в отдельных зонах мозга.

Анализ показал: уровень холинсодержащих соединений у пациентов был ниже примерно на 8%. Самое выраженное снижение наблюдалось в префронтальной коре — участке, отвечающем за принятие решений, контроль эмоций и реакцию на стресс.

«Восемь процентов звучат скромно, но в биохимии мозга это значимая разница», — отметил Мэддок.

Авторы обнаружили также снижение уровня N-ацетиласпартата — маркера здоровья нейронов. Это может указывать на более широкие изменения в работе нервных клеток у людей с тревожностью.

Исследователи предполагают, что постоянная гиперактивация «режима тревоги» — состояния боязни и ожидания угрозы — увеличивает энергетические потребности мозга. Это может приводить к росту расхода холина и постепенному его истощению.

Ранее была опровергнута эффективность популярных методов лечения депрессии.

