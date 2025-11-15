Стало известно, почему женщины сталкиваются с инсультом чаще мужчин

Инсульт остается одной из главных причин инвалидности в мире, причем все чаще поражает не только пожилых людей, но и молодых женщин в наиболее активные годы жизни. По данным США, ежегодно инсульт переживают примерно на 55 тыс. женщин больше, чем мужчин. Исследования показывают: биология, гормональные изменения и социальные факторы создают для женщин особые риски. Об этом сообщает портал The Conversation.

Одни из ключевых механизмов связаны с беременностью. Такие состояния, как гестационная гипертензия и преэклампсия, сопровождаются повышением давления и повреждением внутренних органов. Это увеличивает вероятность инсульта как во время беременности, так и спустя годы, поскольку высокое давление повреждает сосуды, питающие мозг.

Некоторые виды гормональной контрацепции также могут влиять на риск. Комбинированные оральные контрацептивы, содержащие эстроген, повышают склонность крови к свёртыванию и могут увеличивать давление. Особенно высокие риски отмечаются у курящих женщин старше 35 лет и у тех, кто страдает мигренью с аурой. Препараты, основанные только на прогестероне, такими эффектами не обладают.

Отдельным фактором становится менопауза. При падении уровня эстрогена сосудистые стенки теряют эластичность, ухудшаются липидные показатели, что делает сосуды более уязвимыми. Некоторые формы гормональной заместительной терапии могут незначительно повышать риск инсульта — особенно если терапия начинается спустя много лет после наступления менопаузы.

Особое внимание уделяется инсультам во время беременности и после родов. По данным American Heart and Stroke Association, будущие и недавно родившие матери страдают инсультом втрое чаще других женщин своего возраста.

Дополнительную сложность создает диагностика. Женщины чаще сообщают о нетипичных симптомах инсульта — головной боли, тошноте, усталости, спутанности сознания, из-за чего врачи могут принять их состояние за мигрень, тревогу или стресс. Это приводит к потере драгоценного времени, от которого зависит исход лечения. Субарахноидальное кровоизлияние — тяжелая форма инсульта, которая проявляется внезапной резкой болью в голове, — также чаще встречается у женщин, что связывают с падением эстрогена и ослаблением артерий головного мозга.

Несмотря на накопленные данные, многие риски инсульта, характерные именно для женщин, до сих пор изучены недостаточно. Женщины по-прежнему недопредставлены в клинических исследованиях, из-за чего диагностические и терапевтические подходы часто формируются на основе данных о мужской физиологии.

Эксперты подчеркнули: улучшение ситуации возможно только при создании профилактических программ, учитывающих особенности женского организма на разных этапах жизни. Ранняя диагностика, информированность о симптомах и индивидуальный подход к лечению могут существенно снизить глобальную нагрузку инсульта и помочь сократить гендерный разрыв в смертности и инвалидности.

