Названы анализы, которые помогают выявить инсулинорезистентность

Врач Ильницкий: для выявления инсулинорезистентности нужно сдавать три анализа

New Africa/Shutterstock/FOTODOM

Чтобы вовремя выявить и лечить инсулинорезистентность, нужно ежегодно сдавать несколько анализов: уровень глюкозы и гликированного гемоглобина и уровень липидов в сыворотке крови, а также контролировать давление, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт и врач-гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

Инсулиновая резистентность (инсулинорезистентность) — это такое состояние, которое характеризуется тем, что клетки не отвечают на инсулин. В результате этого уровень инсулина в сыворотке крови повышается. В настоящее время инсулинорезистентность рассматривается как начальная стадия и причина инсулиннезависимого сахарного диабета.

«Нужно ежегодно проходить диспансеризацию, контролировать уровень глюкозы и гликированного гемоглобина, измерять артериальное давление и уровень липидов в сыворотке крови. При необходимости врач назначит специальные исследования для выявления инсулинорезистентности», — объяснил доктор.

Врач отметил, что изменения метаболических функций характерны не только для пожилых людей — инсулинорезистентность может развиться и в более раннем возрасте.

«Профилактика инсулинорезистентности совпадает с профилактикой других прокси-болезней старения и формированием здорового старения: это правильное питание, достаточный уровень физической активности, социализация, своевременное лечение хронических инфекционных заболеваний, их выявление и лечение», – заключил врач.

