Психолог объяснила, почему молодежь не хочет запоминать информацию

Психолог Полосина: зумеры плохо запоминают информацию из-за особенности мышления

Shutterstock/FOTODOM

Существует мнение, что поколение Z имеет проблемы с памятью, меньше знают, и более поверхностные. Как «Газете.Ru» рассказала специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина, зумеры действительно хуже запоминают информацию из-за особенностей мышления.

«Становление поколения Z происходило в пространстве, перенасыщенном информацией. Это позволило им расширить свой кругозор и сформировать более целостное представление о мире, однако это сформировало у них рассеянность и невозможность сосредоточиться на какой-то одной задаче. Они привыкли получать информацию быстро и сжато, что во многом определяет необходимость трансформации и адаптации образовательных и воспитательных процессов. У зумеров возникает вопрос: «Зачем что-то запоминать, если можно просто «загуглить?» Поэтому они не всегда помнят все наизусть, но зато они быстро находят нужную информацию», – объяснила специалист.

По словам психолога, зумеры не хотят вникать слишком глубоко во что-то одно, им интереснее знать обо всем понемногу.

«Тем более в современном мире востребованы специалисты, обладающие гибкими навыками и умеющие быстро адаптироваться к новым условиям. Поэтому эта особенность отвечает запросам современности», – заметила психолог.

