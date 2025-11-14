проект

В России создали сенсор, чтобы разглядеть, как перекись водорода провоцирует опасные болезни

В РНИМУ создали сенсор, чтобы узнать, как перекись водорода провоцирует болезни

Исследователи Пироговского Университета, Федерального центра мозга и нейротехнологий ФМБА России, научного центра LIFT и ИБХ РАН вместе с коллегами из МГУ создали принципиально новый тип флуорогенных биосенсоров для оценки содержания пероксида водорода в организме. Об этом «Газете.Ru» рассказали в РНИМУ им. Пирогова.

Этот «подсвечивающий датчик» нужен, чтобы разглядеть, как именно перекись водорода в нашем организме провоцирует опасные болезни, вроде болезни Альцгеймера, или нарушает выработку инсулина.

Перекись водорода постоянно образуется в клетках как побочный продукт при «производстве энергии» (в митохондриях), а также специально создается клетками иммунитета для борьбы с инфекциями. В небольших количествах она нужна для «внутренней связи» между клетками, но в больших она становится спусковым крючком для многих болезней. Значительные концентрации перекиси могут вызывать окисление биомолекул вплоть до нарушения их функций. Считается, что окислительный стресс является одной из основных причин развития нейродегенеративных заболеваний. Поэтому важно понимать и уметь определять, где, когда и как она образуется и распространяется внутри клетки.

Российские ученые создали флуорогенный сенсор на пероксид водорода — HyPerFLEX.
Он позволяет в реальном времени наблюдать в живых клетках за перекисью водорода — ключевой сигнальной молекулой, управляющей как нормальными процессами (например, выбросом инсулина), так и патологическими (например, развитием нейродегенеративных заболеваний).

В отличие от предыдущих инструментов, этот сенсор гибкий: исследователь может выбирать цвет его свечения, что впервые позволяет изучать динамику пероксида в таких важных зонах, как эндоплазматический ретикулум (внутриклеточный органоид). Кроме того, этот сенсор намного эффективнее своих предшественников.

Ранее россиянам рассказали, какие суставы чаще страдают при ревматоидном артрите.

