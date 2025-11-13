проект

Россиянам рассказали, какие суставы чаще страдают при ревматоидном артрите

Врач Клименко: при ревматоидном артрите чаще страдают мелкие суставы кистей

fongbeerredhot/Shutterstock/FOTODOM

Для ревматоидного артрита характерно симметричное воспаление мелких суставов кистей (пястно-фаланговых, проксимальных межфаланговых), лучезапястных суставов, а также плюснефаланговых суставов стоп, рассказала «Газете.Ru» доктор медицинских наук, замдиректора Института клинической медицины Алеся Клименко.

«Наличие симметричного припухания и воспалительной боли в суставах кистей, утренней скованности в них позволяют заподозрить развитие ревматоидного артрита. Необходимо подчеркнуть, что под артритом мы должны подразумевать не только боль в области сустава, но также и изменение его формы, иногда покраснение кожи над ним, повышение температуры в области сустава. В понятие «воспалительный характер боли» обычно врач вкладывает следующие ключевые признаки: утреннюю скованность более 30–60 минут (трудно «разгибать-сгибать» суставы после сна) и усиление боли в покое и уменьшение при движении (по мере «расхаживания» боль и тугоподвижность уменьшаются)», – дополнила доктор.

При ревматоидном артрите могут появляться такие симптомы, как утомляемость, снижение массы тела, пальпируемые подкожные «ревматоидные узелки», а иногда и глазные симптомы: сухость глаз, покраснение и боль в глазах.

«Врач-ревматолог направляет пациента с указанными симптомами сдать анализ крови на С-реактивный белок, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду, ревматоидный фактор, которые повышены при ревматоидном артрите, а картина рентгенографического исследования в развернутой стадии заболевания покажет пролиферацию синовиальной ткани, эрозивный артрит», – заключила врач.

