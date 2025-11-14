проект

Выйти
>
Наука
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, возможен ли оргазм во время родов

Врач Андреевская: в редких случаях роды могут напоминать женщинам оргазм

true
true
true
close
christinarosepix/Shutterstock/FOTODOM

У некоторых женщин в редких случаях стимуляция родовых путей и расслабление могут вызывать ощущения, схожие с оргазмом, рассказала «Газете.Ru» врач-репродуктолог, врач — акушер-гинеколог Центра репродукции «Линия жизни» Татьяна Андреевская.

Одни роженицы могут спонтанно испытывать оргазм во время родов, в то время как другие его провоцируют сознательно, стимулируя клитор на схватках. Считается, что это может уменьшить боль и облегчить процесс рождения ребенка.

«Физиологически роды и сексуальное возбуждение действительно имеют общие механизмы: участвуют те же гормоны — окситоцин и эндорфины. У некоторых женщин в редких случаях стимуляция родовых путей и расслабление могут вызывать ощущения, схожие с оргазмом. Но говорить о том, что оргазм можно «спланировать» как метод обезболивания или родоразрешения — миф. Это скорее исключение, чем закономерность, и ни одна клиническая рекомендация не рассматривает этот феномен как способ облегчения родов», – отметила доктор.

Современное акушерство стремится к тому, чтобы роды были физиологичными и комфортными.

«Если женщина приходит спокойной, информированной, доверяет команде и знает, как дышать и расслабляться — роды действительно проходят мягче. В этом смысле гипнороды могут быть полезны. Это не гипноз в медицинском смысле, а методика психологической подготовки к родам. Женщина осваивает дыхательные техники, визуализации и самовнушение, направленные на снижение тревожности и восприятия боли. А вот оргазмические роды — красивая, но редкая физиологическая особенность, а не рабочая практика», — заключила доктор.

Ранее врач описала идеальный завтрак и обед для человека с больной печенью.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами