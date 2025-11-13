проект

Врач описала идеальный завтрак и обед для человека с больной печенью

Врач Дианова: фасоль на завтрак и тыква на обед помогут оздоровить печень

true
true
true
close
New Africa/Shutterstock/FOTODOM

При заболеваниях печени важно соблюдать диету. Так, на завтрак можно приготовить омлет с зеленой фасолью, а на обед митболы из растительного мяса с перловкой и тыквой, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«На завтрак можно приготовить омлет с зеленой фасолью. Фасоль можно потушить замороженную и залить яично-молочной смесью или просто яичной. Это добавит в завтрак много овощей. К омлету можно подать цельнозерновой хлеб, а на него намазать спред или мягкий маргарин. Так получится блюдо, напоминающее традиционный завтрак с хлебом и маслом», – объяснила врач.

Употребление растительных масел помогает улучшить состав печени и текучесть желчи, что может способствовать снижению жирового гепатоза.

«Я рекомендую употреблять минимум одну чайную ложку растительного масла в день. Это можно делать, добавляя масло в кашу, салат или гарнир. Можно заменить мясо на растительные аналоги. Например, на обед можно съесть митболы из растительного мяса с перловкой и тыквой. А на ужин можно съесть куриную или индюшачью печень и добавить в тарелку зелень. Когда я говорю своим пациентам о том, что они могут сократить потребление красного мяса и перейти на растительные аналоги, я объясняю им, что это поможет им меньше пить дорогих препаратов для печени. Современные продукты на растительной основе, прежде всего растительное молоко и растительное мясо, богаты растительным белком, клетчаткой и витаминами. Именно белка чаще всего не хватает в рационе», – заметила доктор.

Ранее в России смогли увеличить количество белка в молоке на 0,18% с помощью отходов.

