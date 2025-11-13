На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли скрытую причину синдрома хронической усталости

Frontiers: хроническая усталость связана с нарушениями дыхания
true
true
true
close
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из Медицинской школы Маунт-Синай (США) обнаружили, что у большинства пациентов с синдромом хронической усталости (СХУ) присутствуют скрытые нарушения дыхания, усиливающие проявления болезни. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

Синдром хронической усталости характеризуется постоянным чувством истощения, когнитивным «туманом» и ухудшением состояния даже после незначительной физической или умственной нагрузки. Как показали новые данные, у 71% пациентов с СХУ отмечаются признаки гипервентиляции и дисфункционального дыхания — то есть поверхностных вдохов, при которых легкие не наполняются в достаточном объеме.

В исследовании участвовали 57 пациентов с синдромом хронической усталости и 25 здоровых добровольцев. Все они прошли двухдневное кардиореспираторное тестирование, включавшее замеры частоты дыхания, насыщения крови кислородом и параметров сердечной деятельности. Хотя объем усваиваемого кислорода у обеих групп оказался одинаковым, у пациентов с СХУ значительно чаще фиксировались отрывистое дыхание и признаки гипервентиляции.

По словам авторов, такие нарушения приводят к головокружению, одышке, учащенному пульсу, нарастающей усталости и тревожности. Ученые предполагают, что причиной дыхательных сбоев может быть дисавтономия — нарушение работы вегетативной нервной системы, контролирующей дыхательные мышцы и сосудистый тонус.

Исследователи считают, что коррекция дыхания может стать новым направлением терапии хронической усталости. В качестве возможных методов они называют дыхательные практики, йогу, плавание и легкие физические тренировки, которые помогают нормализовать уровень углекислого газа в крови и восстановить оптимальную глубину вдоха.

Ранее россиянам рассказали, что смертельно опасно делать при пневмонии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами