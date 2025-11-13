Тишина повысила шансы на наличие внеземной жизни в системе K2-18

Международная команда ученых обнаружила, что звезда K2-18, вокруг которой вращается экзопланета K2‑18 b, оказалась значительно менее активной, чем ожидалось — это повышает шансы на сохранение атмосферы планеты, где уже были обнаружены потенциальные био­сигнатуры. Препринт работы опубликован на портале arXiv.

Исследование с использованием радиотелескопа Karl G. Jansky Very Large Array (VLA), показало, что в течение 12 недель мониторинга на частотах от 2 до 10 ГГц не было зафиксировано ни одного радиосигнала активности звезды. Обычно активные красные карлики излучают мощные радио ­ и рентгеновские вспышки, которые способны разрушать атмосферу близко орбитирующих планет.

В частности, исследователи отметили: «Отсутствие радиосигнала у K2-18 говорит о ее необычной тишине, что дает огромный плюс для сохранности атмосферы K2-18 b».

По их расчетам, при такой малой активности планета может потерять за всю историю лишь около 3 % своей атмосферы. Для сравнения: у планет, которые вращаются вокруг активных звезд, потери могут составлять десятки процентов.

Тем не менее авторы признали ограничения: наблюдения охватывали лишь короткие отрезки орбиты – сессии длились по 10 минут, и есть вероятность, что редкие вспышки были пропущены. Однако совокупность данных — радио, рентген и спектры атмосферы — складывается в картину стабильной среды.

В будущем ученые планируют более длительные мониторинги звезды, чтобы окончательно исключить скрытую активность. Это важно для программы Artemis и других миссий, которые рассматривают K2-18 b как одну из ключевых целей в поиске жизни за пределами Земли.

