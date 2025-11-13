Стало известно, как уровень дохода влияет на риск деменции

Люди с низкими доходами и представители расовых и этнических групп, исторически недопредставленных в клинических исследованиях, чаще сталкиваются с модифицируемыми факторами риска деменции. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Neurology.

Исследование было основано на данных более 5 тысяч человек. Ученые оценивали 13 факторов риска деменции: низкий уровень образования, злоупотребление алкоголем, ожирение, высокий уровень холестерина, перенесенные черепно-мозговые травмы, нарушения слуха и зрения, сахарный диабет, высокое давление, курение, депрессию, низкую физическую активность и социальную изоляцию.

После учета возраста, пола и принадлежности к расовым и этническим группам, исследователи разделили участников на шесть уровней дохода: от людей, живущих ниже черты бедности, до тех, чей доход превышал федеральный уровень в пять раз.

Результат оказался закономерным: чем выше доход, тем меньше факторов риска. Каждое повышение группы дохода — примерно на 100% выше уровня бедности — снижало вероятность наличия еще одного фактора риска в среднем на 9%.

В группе с самыми низкими доходами особенно выделялись два фактора: проблемы со зрением и социальная изоляция. Устранение этих проблем могло бы предотвратить до 21% случаев деменции в первом случае и до 20% — во втором.

«Наши данные доказали, что люди, живущие за чертой бедности, а также представители исторически малоресурсных групп несут более высокое бремя факторов риска, которые можно изменить», — отметил ведущий автор исследования Эрик Сталберг, профессор Медицинского колледжа имени Сидни Киммела Университета Томаса Джефферсона США. — «Зная, какие риски встречаются чаще, мы можем точнее нацеливать профилактику — от коррекции нарушений зрения до борьбы с социальной изоляцией».

