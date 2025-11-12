На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван простой способ выявить первые признаки деменции

JSLHR: повседневная речь способна рассказать о состоянии мозга
true
true
true
close
Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Специалисты из исследовательского центра Baycrest, Торонтского и Йоркского университетов установили, что особенности речи в повседневном общении могут многое рассказать о состоянии мозга. Исследование показало: частота пауз, использование слов-паразитов («э-э», «ну»), а также трудности с подбором слов напрямую связаны с работой исполнительных функций — когнитивных механизмов, отвечающих за память, планирование и гибкость мышления. Работа опубликована в журнале Journal of Speech, Language, and Hearing Research (JSLHR).

«Речь — это не просто индивидуальный стиль, а чувствительный индикатор здоровья мозга», — пояснил ведущий автор работы, старший научный сотрудник Института исследований Ротмана Джед Мелтцер.

В эксперименте участникам предлагали описать сложные картинки своими словами, а также пройти классические когнитивные тесты. С помощью искусственного интеллекта исследователи проанализировали сотни характеристик речи — от пауз и темпа до частоты употребления междометий. Эти показатели позволили надежно предсказать результаты когнитивных тестов, даже с учетом возраста, пола и уровня образования.

Исполнительные функции со временем ухудшаются и часто нарушаются на ранних стадиях деменции. Однако их сложно отслеживать с помощью стандартных тестов — они требуют времени и зависят от «эффекта тренировки», когда человек показывает лучшие результаты просто из-за привычки к заданиям.

Анализ естественной речи, напротив, позволяет оценивать когнитивное состояние в привычных условиях, без давления и ограничений по времени. Такие методы можно применять регулярно и незаметно для человека, что делает их перспективным инструментом для ранней диагностики когнитивных нарушений.

«Мы видим большие перспективы для создания систем, которые смогут отслеживать изменения речи и выявлять ранние признаки деменции — в клинике или даже дома. Ведь любое вмешательство будет эффективнее, если болезнь обнаружить вовремя», — отметил Мелтцер.

Ученые подчеркнули, что дальнейшие продольные исследования, где анализируется речь одних и тех же людей на протяжении лет, помогут точнее различать нормальное старение и первые признаки нейродегенерации. В будущем сочетание анализа речи с другими биомаркерами может сделать диагностику когнитивных нарушений более доступной и точной.

Ранее ученые раскрыли секрет сохранения остроты ума в пожилом возрасте.

