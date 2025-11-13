На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России нашли свыше 60 новых вирусов

Центр «Вектор» обнаружил более 60 новых вирусов в России
Государственный центр вирусологии «Вектор» в рамках проекта «Виром России» нашел свыше 60 неизвестных ранее вирусов по результатам изучения образцов из 50 регионов России. Об этом на форуме «Золотая долина» в Новосибирске заявил генеральный директор центра Александр Агафонов, передает ТАСС.

«Мы выделили уже более 60 новых вирусов, неизвестных ранее, изучили их генетическую структуру, несколько вирусов выделили, изучили их биологические свойства», — заявил он.

По словам специалиста, дальнейшая задача будет заключаться в изучении темпов эволюции этих вирусов. Ученые постараются узнать, во что могут перерасти вирусы и способны ли они привести к появлению штамма с пандемическими свойствами.

Агафонов объяснил, что целью исследователей будет предсказать, чем люди будут болеть и какой ущерб заболевание может нанести. Помимо этого, специалисты должны заранее определить способы борьбы с вирусом.

Директор «Вектора» отметил, что глобальной целью центра является выявление тех вирусов, которые могут быть патогенными для человека. По его словам, сопутствующей задачей будет минимизация скринингов в вирусологических лабораториях, а также внедрение технологий искусственного интеллекта для создания новых вакцин.

До этого первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев заявил, что в России уже знакомы с респираторно-синцитиальным вирусом (РСВ), который по опасности сопоставляют с COVID-19. По его словам, риски, которые несет заболевание, уже известны отечественным специалистам.

Ранее ученые предупредили об опасном вирусе, маскирующемся под обычную простуду.

