Астроном раскрыл опасности самой мощной магнитной бури, накрывшей Землю

Сильная магнитная буря почти максимального уровня началась на Земле 12 ноября. Старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов объяснил «Газете.Ru», что явление может оказать сильное влияние на электроприборы и вывести их из строя — такие случаи в истории уже бывали.

«Это возникает при столкновении солнечного ветра, частиц с магнитным полем Земли. Магнитное поле начинает колебаться под таким давлением, и возникает геомагнитный шторм — в простонародье магнитные бури. Они очень сильно влияет на электрические приборы, потому что когда магнитное поле колеблется, оно становится переменным. А если в переменное магнитное поле поместить проводник, то вокруг него возникают круговые переменные электрические поля, которые могут сильно повредить прибор. Есть в истории событие Кэррингтона, оно было в 1859 году. Это самая мощная магнитная буря в истории человечества. И тогда уже был изобретен телеграф, они не могли представить, что как-то Солнце может влиять на работу. В общем, било током операторов на этом телеграфе, отключали даже от питания, и он продолжал работать, искрили провода. Все это было жутко. И как проявление были полярные сияния, которые наблюдали аж в тропических широтах. Сейчас уже ставят специальную защиту от подобных воздействий магнитной бури на прибор. Так что я думаю, что вряд ли у кого-то могут возникнуть серьезные проблемы с современными приборами. А была в истории ситуация, когда чуть ли из-за этого не началась третья мировая война, потому что из-за магнитных бурь вышли из строя радары НАТО, которые находились в Канаде. Сказали, что это русские вывели из строя, уже готовы были самолеты в воздух поднимать. Но потом как-то смекнули, что это все-таки Солнце виновато», — сказал он.

Железнов добавил, что спрогнозировать силу магнитной бури очень сложно, поскольку поднимающиеся над поверхностью Солнца магнитные петли слишком нестабильны.

«Солнце — это плазменный шар, в котором происходит термоядерная реакция превращения водорода в гелий. По большому счету, это кипящее мессиво этой плазмы. Все это поднимается в конвективные зоны, все это бурлящая поверхность. Как кипит в кастрюле вода, пузырьки поднимаются — примерно то же самое по аналогии можно сказать, что с поверхностью Солнца. И у Солнца есть очень мощное магнитное поле. И эти все магнитные петли, которые приподнимаются над поверхностью Солнца, тоже нестабильные, их тоже невозможно предсказать. Конечно, есть математические модели работающие, как устроены звезды, как устроено наше Солнце, образование солнечной активности, но совсем уж точно прогнозировать мы не можем, для нас это слишком сложно. Мы точно уже понимаем, что есть так называемый одиннадцатилетний цикл солнечной активности, но, опять же, он не всегда одиннадцатилетний. Иногда в 10 лет он умещается, иногда в 12. И вот эти вот флуктуации, изменения в этой солнечной активности мы не можем предсказывать, это вне наших моделей, вне наших рамок. И сейчас активность Солнца повернула на спад. Но все равно практика показывает, что даже после поворота на спад, еще два-три года могут наблюдаться очень сильные вспышки на Солнце», — пояснил он.

Ученый рассказал, что периодически линии магнитного поля разрываются и перестают сдерживать выброс солнечной плазмы, что и приводит к вспышкам на Солнце. Железнов уточнил, что в этот раз на Солнце произошли три мощные вспышки. Предполагается, что поток третьей из них догнал первую — и вместе они ударили по Земле.

«Когда происходит вспышка на Солнце, и направление приблизительно указывает в сторону Земли, тогда уже возникает прогноз, будет ли на Земле магнитная буря — опять же, сутки-двое надо ждать. Сейчас произошли три подряд мощные вспышки, и третья оказалась самая мощная. Чем мощнее вспышка, тем скорость потока этих частиц выше. Это и объясняет, почему происходит практически максимальная магнитная буря. Просто по прогнозам у них было на сегодняшний вечер где-то G4, а на самом деле она происходит гораздо мощнее — G4.7, почти G5. G5 называется уже экстремальная буря по градации, она действительно самая сильная в течение этого 25 цикла солнечной активности. 25 — это номер с момента начала наблюдения за солнечной активностью. 25 можете умножить на 11, и примерно прикинуть, сколько лет ученые наблюдают за солнечными пятнами. Они не ожидали сейчас такую вспышку мощную сейчас, в это время, но есть подозрение, что поток третьей вспышки достиг первую и ее усилил. И вот они суммарно ударили по Земле», — отметил ученый.

12 ноября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на Земле началась магнитная буря почти максимального уровня. По словам ученых, геомагнитная ситуация сейчас выглядит «необъяснимо отличающейся» от прогноза. Ранее на Солнце произошло более 15 вспышек, а 10 ноября была зафиксированная так называемая «вспышка-каннибал» высшего класса. Ожидалось, что выбросы плазмы вызовут бури уровней G3-G4, однако показатель уже достиг значения G4.66. Подробнее об этом явлении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее врач назвала продукты, которые помогут легче пережить магнитные бури.