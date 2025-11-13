Россиянам раскрыли секрет японцев, как сжигать больше калорий на прогулках

Японский метод интервальной ходьбы помогает сжигать больше калорий на прогулках, рассказала «Газете.Ru» руководитель проекта «Школа снижения лишнего веса», врач-эндокринолог КДЦ НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского Юлия Атаманова.

«Этот метод ходьбы разработан японскими учеными. Он включает в себя циклы быстрой и медленной ходьбы. При интервальной ходьбе сжигается больше калорий, чем при ходьбе с одинаковой скоростью. Такая нагрузка создает «эффект дожигания», при котором калории продолжают уходить даже после окончания тренировки, потому что организм стремится восстановить нормальный уровень кислорода для восстановления», – объяснила врач.

При интервальной ходьбе нужно три минуты уделять быстрой ходьбе, потом три – восстановительной. По словам Атамановой, при быстрой ходьбе человеку должно быть тяжело говорить, а при восстановительной – наоборот.

«Повторите этот цикл пять или более раз, в зависимости от вашего уровня физической подготовки и наличия свободного времени. Завершать тренировку нужно медленной ходьбой в течение 5 минут и растяжкой, чтобы расслабить тело. Так заниматься можно 3–4 раза в неделю. По мере улучшения физической формы можно постепенно увеличивать продолжительность или интенсивность интервальных тренировок», – заключила доктор.

Ранее был назван анализ, который помогает выявить рак простаты на ранней стадии.