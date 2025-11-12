Назван анализ, который помогает выявить рак простаты на ранней стадии

В отличие от аденомы простаты, у рака часто нет никаких специфических симптомов. Поэтому единственный способ не упустить болезнь – это контролировать уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови, рассказал «Газете.Ru» хирург, главный уролог сети клиник «Будь Здоров» Максим Рябов.

Рак предстательной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди мужчин. В большинстве случаев рак развивается по периферии железы, далеко от уретры, не затрагивая мочевыводящие пути. Поэтому опухоль не дает ярких симптомов, пока не становится достаточно большой или не дает метастазы, чаще всего в кости.

«Первый тревожный звоночек часто не связан с болью или резкими изменениями. Мужчина может просто чаще вставать ночью в туалет, чувствовать, что мочеиспускание стало слабее или что мочевой пузырь не до конца опорожняется. По этой причине рак простаты часто путают с более «невинными» заболеваниями: аденомой предстательной железы, при которой страдает мочеиспускание, простатитом, при котором появляются боли, дискомфорт, снижение половой функции или возрастными изменениями», – заметил доктор.

Поэтому, по словам врача, чтобы вовремя выявить рак, нужно регулярно посещать уролога после 50 лет и сдавать анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА).

«Основной маркер рака простаты – это анализ крови на простат-специфический антиген (ПСА). Этот онкомаркер позволяет выявить рак простаты еще до появления симптомов. Мы рекомендуем всем мужчинам от 50 до 75 лет ежегодно сдавать ПСА. А тем, у кого в семье уже были случаи заболевания – начинать проходить скрининг с 45 лет», – заметил врач.

Однако важно понимать, что повышенный ПСА не всегда означает наличие онкологического заболевания, а нормальный ПСА не всегда исключает его наличие.

«При раннем выявлении лечение позволяет сохранить качество жизни и ее продолжительность. На ранних стадиях чаще всего предлагается хирургическое вмешательство. Оно может быть малоинвазивным, с минимальной реабилитацией. При наличии метастазов (чаще всего в костях) назначается гормональная или химиотерапия», – рассказал врач.

