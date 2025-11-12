На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван тропический фрукт, снижающий уровень «плохого» холестерина

F&F: маракуйя снижает уровень «плохого» холестерина и улучшает функцию сосудов
Global Look Press

Ученые из Бразилии обнаружили, что маракуйя (Passiflora tenuifila) способна оказывать заметное противовоспалительное действие и положительно влиять на обмен холестерина у людей с лишним весом. Результаты клинического исследования опубликованы в журнале Food & Function (F&F).

В испытании участвовали 16 добровольцев, которые в течение двух недель принимали порошок из маракуйи или смесь плацебо с эквивалентным количеством клетчатки. В результате у участников из первой группы снизились уровни воспалительных маркеров IL-6 и sICAM-1, улучшилась функция сосудов и увеличился уровень «хорошего» холестерина (ЛПВП).

Генетический анализ показал, что фрукт активирует более 370 генов, участвующих в липидном и углеводном обмене, включая ABCA1 — ключевой ген, отвечающий за выведение лишнего холестерина из клеток. Ученые отмечают, что маракуйя также воздействует на сигнальные пути PPAR-α и NF-κB, регулирующие воспаление и метаболизм.

Авторы исследования подчеркивают, что маракуйя может стать полезным вспомогательным элементом профилактики сердечно-сосудистых и метаболических заболеваний, включая диабет и атеросклероз. Ученые предполагают, что подобный эффект оказывает разнообразие биоактивных веществ в составе фрукта. В их числе полифенольные соединения, витамин С и антиоксиданты.

Ранее были названы признаки генетически высокого риска атеросклероза.

