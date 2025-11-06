Опровергнута одна из главных теорий о строении Вселенной

Астрономы из Южной Кореи поставили под сомнение одно из ключевых открытий современной космологии — ускоренное расширение Вселенной, вызванное «темной энергией». Оказалось, что вместо ускорения расширение Вселенной уже перешло в фазу замедления. Если результаты подтвердятся, это может привести к пересмотру всей современной модели космоса и представлений о природе темной энергии. Работа опубликована в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).

«Наш анализ показывает, что Вселенная уже вступила в эпоху замедленного расширения, а темная энергия изменяется со временем гораздо быстрее, чем считалось раньше», — рассказал профессор Йонг-Ук Ли из Университета Енсе, ведущий автор исследования. — «Если это подтвердится, нас ждет настоящий сдвиг парадигмы — первый с момента открытия темной энергии 27 лет назад».

С 1998 года ученые были уверены, что Вселенная расширяется все быстрее. Этот вывод, сделанный по наблюдениям вспышек сверхновых типа Ia, принес авторам Нобелевскую премию.

Однако команда профессора Ли обнаружила, что яркость сверхновых зависит не только от расстояния, но и от возраста звезд, из которых они возникают. Даже после коррекции блеска вспышки из молодых звездных систем оказываются тусклее, а из старых — ярче.

Используя данные о 300 галактиках-хозяевах сверхновых, ученые подтвердили этот эффект с рекордной достоверностью — 99,999%. Данные перестали соответствовать стандартной космологической модели ΛCDM, предполагающей постоянную темную энергию, но идеально совпали с новой моделью, где темная энергия со временем ослабевает.

Объединив скорректированные данные сверхновых с измерениями реликтового излучения и «акустических колебаний» (следов звука Большого взрыва), исследователи пришли к неожиданному выводу: расширение Вселенной больше не ускоряется, а уже начало замедляться.

«Ранее считалось, что ускорение сохранится еще миллиарды лет. Но наш анализ показывает, что переход к замедлению уже произошел — и это совпадает с независимыми данными из других проектов», — отметил профессор Чул Чунг, соавтор работы.

Чтобы подтвердить выводы, команда проводит дополнительный тест, используя только сверхновые в молодых галактиках, где влияние возраста минимально. Первые результаты полностью поддержали гипотезу о замедлении.

В ближайшие годы ученые рассчитывают получить решающее подтверждение с помощью Обсерватории Веры Рубин в Чили, где новый телескоп с самой мощной цифровой камерой в мире сможет обнаружить более 20 тысяч сверхновых.

Если гипотеза подтвердится, астрономам придется пересмотреть не только представления о темной энергии, но и о будущее Вселенной.

