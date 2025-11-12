На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученый рассказал, что требуется для ограничения глобального потепления до 1,7°C

Guardian: для ограничения глобального потепления нужно удалять 10 млрд т газов
Для того, чтобы ограничить глобальное потепление до 1,7°C, необходимо каждый год удалять из воздуха 10 млрд тонн парниковых газов. Об этом, ссылаясь на одного из ведущих экологов современности и главных научных советников ООН Йохана Рокстрёма, сообщает британская газета Guardian.

По мнению ученого, для предотвращения катастрофических последствий необходимо будет удалить углекислый газ из атмосферы. Он подчеркнул, что ежегодно требуется очищать 10 млрд тонн углекислого газа. Такая мера позволит лишь ограничить глобальное потепление до 1,7°C.

Для выполнения этой задачи технологическими средствами потребуется строительство второй по величине технологической отрасли в мире после нефтегазовой. Расходы на такое строительство могут достичь триллиона долларов в год. Кроме того, необходимо радикально сократить выбросы в атмосферу.

11 ноября сообщалось, что выбросы углекислого газа в Китае остаются на неизменном уровне или снижаются в течение последних 18 месяцев.

Ранее российские ученые нашли способ остановить глобальное потепление с пользой для производства.

