На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Китае выбросы CO2 не увеличиваются в течение 18 месяцев

Guardian: выбросы CO2 в Китае не растут в течение последних 18 месяцев
close
Sam McNeil/AP

Выбросы углекислого газа в Китае остаются на неизменном уровне или снижаются в течение последних 18 месяцев. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, это дает основания надеяться, что крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды сумел достичь своей цели по достижению пиковых выбросов CO2 значительно раньше запланированного срока.

«Быстрое увеличение использования солнечной и ветровой энергии, которые выросли на 46% и 11% соответственно в третьем квартале этого года, привело к тому, что выбросы энергетического сектора страны остались на прежнем уровне, несмотря на рост спроса на электроэнергию», — говорится в материале.

Отмечается, что за девять месяцев 2025 года Китай добавил 240 ГВт мощностей солнечной энергии и 61 ГВт ветровой энергии.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), выбросы CO2 в Китае в третьем квартале 2025 года остались на уровне предыдущего года, отчасти благодаря сокращению выбросов в сфере транспорта, цементной и сталелитейной промышленности.

7 ноября заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг обвинения представителя США о «большом» количестве выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в стране. По его словам, власти выполняют все обязательства по климату.

Он подчеркнул, что Китай признан международным сообществом одной из стран с «самой твердой волей, самыми решительными действиями и самыми выдающимися результатами» в выполнении своих обязательств по сокращению выбросов.

Ранее российские ученые нашли способ остановить глобальное потепление с пользой для производства.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами