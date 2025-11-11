В Китае выбросы CO2 не увеличиваются в течение 18 месяцев

Guardian: выбросы CO2 в Китае не растут в течение последних 18 месяцев

Выбросы углекислого газа в Китае остаются на неизменном уровне или снижаются в течение последних 18 месяцев. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Как отмечает издание, это дает основания надеяться, что крупнейший в мире загрязнитель окружающей среды сумел достичь своей цели по достижению пиковых выбросов CO2 значительно раньше запланированного срока.

«Быстрое увеличение использования солнечной и ветровой энергии, которые выросли на 46% и 11% соответственно в третьем квартале этого года, привело к тому, что выбросы энергетического сектора страны остались на прежнем уровне, несмотря на рост спроса на электроэнергию», — говорится в материале.

Отмечается, что за девять месяцев 2025 года Китай добавил 240 ГВт мощностей солнечной энергии и 61 ГВт ветровой энергии.

По данным Центра исследований в области энергетики и чистого воздуха (CREA), выбросы CO2 в Китае в третьем квартале 2025 года остались на уровне предыдущего года, отчасти благодаря сокращению выбросов в сфере транспорта, цементной и сталелитейной промышленности.

7 ноября заместитель постоянного представителя Китая при ООН Гэн Шуан отверг обвинения представителя США о «большом» количестве выбросов углекислого газа (CO2) в атмосферу в стране. По его словам, власти выполняют все обязательства по климату.

Он подчеркнул, что Китай признан международным сообществом одной из стран с «самой твердой волей, самыми решительными действиями и самыми выдающимися результатами» в выполнении своих обязательств по сокращению выбросов.

Ранее российские ученые нашли способ остановить глобальное потепление с пользой для производства.