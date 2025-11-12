Психолог объяснила, почему молодых сотрудников-зумеров нужно постоянно хвалить

Многие жалуются на трудности в работе с зумерами, якобы у них завышенные требования к работе, и на них нельзя положиться, и постоянно нужно хвалить. Как «Газете.Ru» рассказала специалист по учебно-методической работе факультета «Социальная коммуникация» МГППУ Анна Полосина, это связано с их воспитанием и социальными сетями.

«Я часто слышу жалобы, что с поколением Z работать сложно, и их правда нужно постоянно хвалить. Но если разобраться, станет понятнее, почему так происходит. Во-первых, их так воспитывали. Постоянная похвала, даже если особо не за что. Родители и учителя старались, чтобы у них не падала самооценка, хвалили за любое старание, и в итоге им теперь постоянно нужно, чтобы их замечали и говорили, что они молодцы. Во-вторых, социальные сети, в которых лайки и комментарии – это как знаки признания, тоже внесли вклад. Такого же самого отношения они ждут и на работе. Для них важно, чтобы работа им нравилась, чтобы они могли развиваться и чтобы работа не забирала все силы», – объяснила специалист.

По словам психолога, зумеры привыкли, что все можно получить очень быстро, поэтому им кажется, что и карьера должна сразу взлететь вверх. Если этого не происходит, они могут расстроиться. Еще одно отличие: зумеры не очень любят, когда им просто говорят, что делать. Прежде всего, они хотят понимать, зачем это нужно, и хотят, чтобы с ними советовались.

«Конечно, у них еще мало опыта, они только начинают, поэтому им нужна помощь и поддержка. И еще, они часто представляют себе работу как что-то идеальное – интересные задачи, отличные условия, а когда сталкиваются с реальностью, то могут разочароваться. Чтобы с ними хорошо работать, нужно немного изменить свой подход. Чаще говорить им, что у них получается хорошо, предлагать учиться новому, ставить понятные цели, но при этом доверять им и уважать их. Важно найти общий язык и понять, что для них важно. И если мы сможем создать такую атмосферу, то зумеры станут отличными сотрудниками», – заключила специалист.

