Какие болезни мочеполовой системы могут обостриться с наступлением холодов, рассказал врач

Зимой мы нередко сталкиваемся с переохлаждением, ослабленным иммунитетом после простуд и гриппа, дефицитом витаминов и стрессом. Все это повышает риск воспалительных заболеваний мочевыводящих путей – цистита, уретрита и пиелонефрита, об этом «Газете.Ru» рассказал уролог, онколог, профессор, заведующий урологическим отделением №4 Городской клинической больницы Спасокукоцкого Виген Малхасян.

«Чаще всего с наступлением холодов обостряются цистит – воспаление мочевого пузыря, и уретрит – воспалительный процесс в мочеиспускательном канале. Причем, если цистит традиционно считается преимущественно женской проблемой из-за анатомических особенностей, то уретрит, напротив, чаще диагностируется у мужчин», – пояснил Малхасян.

Нередко пациенты связывают эти заболевания с тем, что «застудили почки». Однако орган надежно защищен мышечной тканью и не имеет прямого контакта с внешней средой. Тем не менее переохлаждение организма может спровоцировать развитие воспалительных заболеваний мочевыводящих путей.

«Поскольку воспаление почек часто возникает по механизму восходящей инфекции, холод можно рассматривать как опосредованный фактор риска. Несмотря на то что нет убедительных доказательных данных о связи обострений воспалительных заболеваний с переохлаждением, такая связь прослеживается в реальной клинической практике каждого уролога. Главная опасность заключается в том, что пациенты, которые уже сталкивались с циститом, часто занимаются самолечением, принимая антибиотики, которые когда-то им назначал доктор. Такая практика крайне опасна. Бактерии со временем вырабатывают устойчивость к антибиотику, и лекарство перестает действовать. Инфекция не только не излечивается, но и становится «сильнее», «поднимаясь» вверх, к почкам, вызывая куда более грозное осложнение – пиелонефрит», – подчеркнул эксперт.

Пиелонефрит, или инфекционное воспаление почечной ткани, проявляется высокой температурой, болями в пояснице, тошнотой и требует немедленного обращения к врачу. Для эффективного лечения, по словам эксперта, основное значение имеет правильная диагностика.

«Основной анализ – бактериологический посев мочи. Он выявляет возбудителя инфекции и определяет, какой именно препарат будет наиболее эффективен против конкретной бактерии. Назначать антибактериальную терапию без этого исследования при хроническом, осложненном или рецидивирующем цистите – значит действовать вслепую», – уверен уролог.

