Назван признак высокого риска инсульта после 70 лет

Даже если давление остается в пределах нормы, его постепенный рост в возрасте около 30 лет может привести к инфаркту или инсульту спустя десятилетия. К такому выводу пришли ученые из Университетского колледжа Лондона. Результаты исследования опубликованы в журнале Circulation: Cardiovascular Imaging.

В рамках проекта MyoFit46 специалисты наблюдали за состоянием здоровья более 500 человек в возрасте от 36 до 77 лет. Ученые оценивали, как изменения артериального давления сказывались на кровоснабжении сердца в среднем и пожилом возрасте.

Оказалось, что чем выше или быстрее повышалось давление в 30-50 лет, тем сильнее ухудшалось кровоснабжение сердца к 77 годам. Даже при «нормальных» показателях — около 130 мм рт. ст. — приток крови к сердечной мышце снижался на 9-12%, а риск инфаркта, инсульта и сердечной недостаточности возрастал примерно на треть.

По словам авторов, гипертония на начальной стадии может стать причиной развития сердечно-сосудистых заболеваний, даже если человек не испытывает симптомов. Постепенные, почти незаметные изменения сосудов начинаются задолго до постановки диагноза.

Ученые советуют регулярно отслеживать показатели кровяного давления, начиная с молодого возраста. Исследователи также напомнили, что основным способом защиты от гипертонии выступает изменение образа жизни — за счет физической активности и здорового питания.

Ранее был назван симптом, повышающий риск смерти в больнице в шесть раз.