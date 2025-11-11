На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Назван фактор, повышающий риск потери слуха в четыре раза

OHNS: у людей с диабетом второго типа риск потери слуха повышается в четыре раза
Shutterstock

У людей с сахарным диабетом второго типа риск потери слуха в четыре раза выше, чем у здоровых. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны. Результаты исследования опубликованы в журнале Otolaryngology–Head and Neck Surgery (OHNS).

Анализ 17 исследований с участием почти восьми тысяч участников выявил, что нарушения слуха встречаются у 40-70% пациентов с диабетом. Наибольшие изменения отмечались на высоких частотах: средние показатели слуха у больных диабетом были хуже контрольной группы на 3,2 децибелa.

Ученые также установили, что риск усиливается при длительном течении заболевания — более десяти лет, а также при высоких уровнях HbA1c (гликированного гемоглобина). Это указывает на связь между потерей слуха и плохим контролем сахара в крови.

Исследователи предполагают, что хроническая гипергликемия вызывает микрососудистые изменения во внутреннем ухе: утолщение базальной мембраны, ухудшение питания улитки и постепенную атрофию сосудистой полоски. Эти процессы нарушают работу слуховых рецепторов, что приводит к постепенной и часто необратимой потере слуха.

Авторы работы подчеркивают, что снижение слуха может быть ранним признаком сосудистых осложнений диабета и предлагают включить аудиометрические тесты в стандартное обследование пациентов. Ранняя диагностика, по их мнению, позволит не только сохранить слух, но и своевременно выявить другие скрытые последствия заболевания.

Ранее ученые выяснили, что во время ходьбы слух становится острее.

