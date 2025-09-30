На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Во время ходьбы слух становится острее, выяснили ученые

JNeurosci: движение помогает мозгу точнее определять источник звука
true
true
true
close
Depositphotos

Во время движения мозг человека автоматически усиливает восприятие звуков, приходящих с определенных направлений — как будто «поворачивает» внимание, подобно тому, как животные двигают ушами. К такому выводу пришли ученые из Вюрцбургского университета (Германия). Результаты исследования опубликованы в The Journal of Neuroscience (JNeurosci).

В исследовании использовалась мобильная электроэнцефалография (ЭЭГ), которая позволила измерить активность мозга в движении. Добровольцы, оснащенные беспроводными ЭЭГ и датчиками движения, проходили маршрут в форме восьмерки, слушая звук через наушники. Результаты показали: во время ходьбы мозг усиливал обработку аудиосигналов, особенно когда человек поворачивал — внимание переключалось в сторону нового направления.

Хотя люди утратили способность шевелить ушами около 25 миллионов лет назад, человеческий мозг, как выяснилось, умеет компенсировать это. Такой «внутренний поворот уха» может быть эволюционным механизмом безопасности, ускоряющим реакцию в меняющейся среде. Исследование также подтверждает, что движение влияет не только на тело, но и на работу мозга.

Результаты могут лечь в основу новых навигационных систем для людей с нарушениями зрения и более «умных» слуховых аппаратов, способных адаптироваться к направлению движения.

«Результаты работы также помогают объяснить, почему прогулки на улице полезнее для мозга, чем тренажеры: движения меняют восприятие, и мозг «работает» по-другому», — заключили ученые.

Ранее у человеческого слуха нашли необычную особенность.

