Найден способ защитить мозг от последствий инсульта

NatBio: ультразвук очищает мозг от токсичных скоплений после инсульта
true
true
true
close
Depositphotos

Ученые из Медицинской школы Стэнфорда разработали метод ультразвуковой терапии, который помогает очищать мозг от нейротоксичных отходов после кровоизлияния (геморрагического инсульта). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology (NatBio).

Ученые объяснили: после инсульта в мозговой ткани накапливаются разрушенные клетки крови и другие продукты распада. Это вызывает воспаление, отек и гибель нейронов. Подобные процессы характерны не только для инсульта, но и для черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. Сейчас хирургическое удаление кровоизлияний остается основным методом лечения, однако оно связано с риском и требует экстренного вмешательства.

Новая технология, по данным авторов, может стать безопасной альтернативой операции. В эксперименте на двух моделях геморрагического инсульта — субарахноидального и внутримозгового — ультразвуковое воздействие позволило удалить из мозга более половины эритроцитов. При этом отходы направлялись в глубокие шейные лимфатические узлы — естественный путь очищения центральной нервной системы.

У мышей, получавших терапию, отмечалось снижение воспаления, отека мозга и повреждения нейронов. Они быстрее восстанавливали вес, дольше жили и лучше справлялись с двигательными тестами.

Разработанный протокол соответствует существующим нормам безопасности ультразвукового воздействия — команда ученых уже планирует клинические испытания с участием людей. По словам исследователей, подтверждение эффективности и безопасности метода также откроет пути лечения других заболеваний мозга, связанных с накоплением токсических веществ.

Ранее был найден простой способ снизить риск повторного инфаркта в два раза.

