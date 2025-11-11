Найден способ защитить мозг от последствий инсульта

Ученые из Медицинской школы Стэнфорда разработали метод ультразвуковой терапии, который помогает очищать мозг от нейротоксичных отходов после кровоизлияния (геморрагического инсульта). Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Biotechnology (NatBio).

Ученые объяснили: после инсульта в мозговой ткани накапливаются разрушенные клетки крови и другие продукты распада. Это вызывает воспаление, отек и гибель нейронов. Подобные процессы характерны не только для инсульта, но и для черепно-мозговых травм и нейродегенеративных заболеваний, включая деменцию. Сейчас хирургическое удаление кровоизлияний остается основным методом лечения, однако оно связано с риском и требует экстренного вмешательства.

Новая технология, по данным авторов, может стать безопасной альтернативой операции. В эксперименте на двух моделях геморрагического инсульта — субарахноидального и внутримозгового — ультразвуковое воздействие позволило удалить из мозга более половины эритроцитов. При этом отходы направлялись в глубокие шейные лимфатические узлы — естественный путь очищения центральной нервной системы.

У мышей, получавших терапию, отмечалось снижение воспаления, отека мозга и повреждения нейронов. Они быстрее восстанавливали вес, дольше жили и лучше справлялись с двигательными тестами.

Разработанный протокол соответствует существующим нормам безопасности ультразвукового воздействия — команда ученых уже планирует клинические испытания с участием людей. По словам исследователей, подтверждение эффективности и безопасности метода также откроет пути лечения других заболеваний мозга, связанных с накоплением токсических веществ.

