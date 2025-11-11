На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач развеял миф о вредном последствии пропуска завтрака

Metropoles: пропуск завтрака не вызывает инсулинорезистентность
true
true
true
close
Shutterstock

Пропуск завтрака провоцирует нарушения обмена глюкозы и набор веса с меньшей вероятностью, чем неправильное питание в течение дня. Об этом рассказал эндокринолог Рикардо Баррозу в интервью изданию Metropoles.

Врач отметил, что отказ от пищи по утрам часто связывают с высоким риском инсулинорезистентности. Это состояние, при котором клетки организма становятся менее чувствительными к инсулину. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови. В результате органы и ткани не получают необходимого питания, а уровень сахара в крови возрастает.

«Инсулинорезистентность и прибавка в весе возникают не из-за отсутствия завтрака. Гораздо важнее качество первого приема пищи: если он сбалансирован и включает полезные продукты, вреда не будет», — отметил Баррозу.

По словам врача, гораздо опаснее привычка «компенсировать» пропущенный завтрак фастфудом, сладостями или другими источниками простых углеводов. Такой способ питания повышает уровень сахара в крови и со временем действительно может привести к инсулинорезистентности.

Эксперт добавил, что при пропуске завтрака также возрастает риск переедания в течение дня и по вечерам. Для формирования более здоровых пищевых привычек нужно избегать кофеина по утрам.

«Кофе с сахаром натощак особенно эффективно подавляет аппетит. Также по утрам в организме человека естественным образом повышается уровень кортизола — так называемого «гормона стресса», который также временно снижает чувство голода. В идеале начать день нужно со стакана воды, а потом съесть белковое блюдо, например, йогурт или яйца», — заключил врач.

Ранее врач назвала тревожную причину отсутствия аппетита по утрам.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами