Ученые создали «пластырь» для восстановления сердца без сложных операций

ActaBio: заплатка из стволовых клеток ускоряет восстановление сердца после инфаркта
Shutterstock

Ученые клиники Мэйо (США) разработали способ восстановления поврежденного миокарда с помощью тонкой заплатки из выращенной ткани, которую можно установить без операции на открытом сердце. Результаты опубликованы в журнале Acta Biomaterialia (Acta Bio).

Заплатку создали из индуцированных плюрипотентных стволовых клеток, полученных путем перепрограммирования обычных клеток кожи или крови. Из них позже были сформированы сердечные и сосудистые клетки, которые разместили на тонкой, как бумага, основе из микроволокон. Сложенную заплатку вводят в сердце через небольшой разрез, где она самостоятельно разворачивается и фиксируется медицинским клеем.

По словам старшего автора исследования Уцяна Чжу, повреждения сердца после инфаркта обычно необратимы, поскольку орган не способен самостоятельно формировать новые мышечные волокна. У пациентов с тяжелой сердечной недостаточностью также часто нет других вариантов лечения, кроме имплантации механического насоса или пересадки донорского сердца. Новый метод может изменить эту ситуацию, позволяя восстанавливать собственные ткани пациента.

В ходе экспериментов на животных заплатка улучшала насосную функцию сердца, снижала образование рубцовой ткани, стимулировала рост сосудов и уменьшала воспаление.

«Наши результаты показывают, что эти модифицированные ткани не только выживают, но и помогают сердцу самовосстанавливаться», — отметил Чжу.

Ученые надеются, что в будущем технология позволит лечить пациентов, которые слишком слабы для открытой операции или ожидают трансплантацию. Испытания на людях, по их словам, начнутся через несколько лет.

Ранее был найден простой способ снизить риск повторного инфаркта в два раза.

