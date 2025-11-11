На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как хамелеоны могут двигать глазными яблоками по отдельности

SR: глаза хамелеона движутся отдельно друг от друга из-за особой структуры нервов
Nature.com

Исследователи из Университета штата Сэм Хьюстон обнаружили, что у хамелеонов зрительные нервы имеют спиральную форму. Это объясняет их способность двигать глазами независимо друг от друга и наблюдать за окружающим миром почти под любым углом. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports (SR).

Хамелеоны известны своей способностью менять окраску, однако их зрительная система выступает не менее удивительной особенностью. Каждое глазное яблоко у этих ящериц может двигаться автономно, что создает впечатление, будто глаза живут «отдельной жизнью». Ученые выяснили, что причиной этого феномена является особое строение зрительных нервов, которые, в отличие от нервов других рептилий, закручены в петли.

По словам автора исследования Хуана Дазы, спиральные нервы позволяют глазам хамелеона вращаться свободнее, увеличивая диапазон движений и обеспечивая независимую работу каждого глаза. Когда животное замечает добычу, глаза мгновенно синхронизируются, чтобы точно рассчитать расстояние и выбросить длинный язык.

Ученые изучили три вида хамелеонов и сравнили их строение их глаз с другими ящерицами. Оказалось, что спиральная структура присутствует у всех исследованных видов, но отсутствует у других рептилий. Более того, у эмбрионов хамелеонов зрительные нервы сначала прямые, а затем постепенно закручиваются по мере развития, чтобы обеспечить независимое движение глаз.

«Глаза хамелеона можно сравнить с камерами видеонаблюдения, вращающимися во всех направлениях», — объяснил Даза. По его словам, такая особенность могла появиться из-за ограниченной подвижности шеи: эволюция компенсировала это за счет необычного строения зрительных нервов. Ученые отмечают, что подобная анатомическая адаптация не встречается ни у одного другого позвоночного.

Ранее в Великобритании нашли древнейшую в мире ящерицу.

