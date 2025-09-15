На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Великобритании нашли древнейшую в мире ящерицу

Nature: на юго-западе Англии обнаружены окаменелости древнейшей ящерицы
true
true
true
close
Danny Ye/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Бристольского университета обнаружили на юго-западе Англии окаменелости древнейшего известного представителя семейства ящериц — крошечного хищника, жившего 242 миллиона лет назад в среднем триасе, незадолго до появления динозавров. Его находка меняет представления о ранней эволюции ящериц, змей и гаттерий — уникальных «живых ископаемых» из Новой Зеландии. Работа опубликована в журнале Nature.

Древнее существо получило название Agriodontosaurus helsbypetrae. Оно было настолько маленьким, что целиком помещалось на ладони человека, однако обладало крупными зубами, которыми прокусывало хитиновые покровы тараканов и других насекомых.

В отличие от современных ящериц и змей, у древнего предка не было шарнирного черепа и зубов на небе. Зато в его строении сохранилась кость, соединяющая щеку и челюсть — особенность, встречающаяся сегодня лишь у гаттерий.

Окаменелость была найдена еще в 2015 году на пляже графства Девон, но из-за крошечных размеров (ширина черепа — всего 1,5 см) и плотной породы исследовать ее оказалось крайне сложно. Для анализа использовали Европейский синхротрон во Франции — мощнейший источник рентгеновского излучения, в 100 миллиардов раз ярче медицинского.

По словам авторов, необычная анатомия Agriodontosaurus заставляет заново взглянуть на то, как формировалась группа лепидозавров, включающая всех современных ящериц и змей.

