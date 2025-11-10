проект

Сколько раз в год можно делать «рентген сосудов», рассказала врач

Врач Платонова: ангиографию можно делать только после инфаркта или инсульта

Wikimedia Commons

Один из высокодозных методов исследования — это ангиография — метод контрастного рентгенологического исследования, который визуализирует кровеносные сосуды. Как рассказала «Газете.Ru» главный врач диагностического отделения АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), врач ультразвуковой диагностики высшей категории, член Европейской ассоциации ядерной медицины Оксана Платонова, процедуру можно делать только после перенесенного инсульта или инфаркта.

«Среднегодовая естественная доза, которую получает человек из разных источников (космос, радон, почва и др.), составляет 2–3 мЗв/год. Доза при ангиографии составляет от 3 до 15 мЗв, это 1–5 лет естественного радиационного фона. Эту процедуру проводят только при необходимости, если у пациента был инфаркт, инсульт или другое сердечно-сосудистое заболевание», — отметила доктор.

Как рассказала врач, если УЗИ и МРТ абсолютно безопасны в радиационном плане и предпочтительны при наличии технической возможности, то КТ, ПЭТ/КТ и ангиография — высокоинформативны, но требуют строгих показаний и учета накопленной дозы.

«Вопрос «вреда» в современной медицине не ставится так упрощенно, потому что диагностика проводится по показаниям, потенциальный риск многократно ниже, чем риск пропустить заболевание, современные аппараты работают с минимальными дозами воздействия и высокой степенью защиты. Даже методы, где используется ионизирующее излучение, не считаются опасными, если выполняются по медицинским показаниям. Кроме того, в санитарных нормах нет понятия «минимальная допустимая доза» — там указано, что при необходимости диагностики доза не ограничена. Если нужно — обследование проводят столько раз, сколько требуется», — заключила доктор.

Подробнее о том, какие дозы облучения дают разные методы радиодиагностики, сколько раз в год можно делать МРТ, КТ и маммографию, а также как называется самый опасный метод радиодиагностики — в интервью Платоновой «Газете.Ru».

