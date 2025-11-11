Россиян предупредили о народных средствах борьбы с изжогой, которые могут ее усилить

Пять народных методов борьбы с изжогой могут усугубить проблему. В их числе раствор пищевой соды, минеральная вода, жевание жвачки, кефир и молоко, рассказала «Газете.Ru» врач-гастроэнтеролог сети клиник «Неболит» Ольга Исаева.

«От наиболее популярного метода борьбы с изжогой – раствора пищевой соды в воде – стоит отказаться. Создаваемая содой щелочная среда способна быстро нейтрализовать соляную кислоту желудочного сока, однако в ходе реакции двух веществ выделяется тепло, углекислый газ и вода, такой эффект может повредить слизистую оболочку, повысить давление в желудке и усугубить ситуацию. Помимо этого, такое народное средство имеет накопительный эффект: при частом употреблении соды организм начинает, наоборот, увеличивать выработку кислоты», – заметила доктор.

Минеральная вода, хоть и оказывает позитивный эффект на работу ЖКТ, обычно продается в виде газированного напитка. В такой форме жидкость раздражает слизистую желудка, а при панкреатите, симптомом которого часто и выступает изжога, усиливает секрецию панкреатического сока.

«Жевание жевательной жвачки также может усугубить состояние. Резинка с насыщенным вкусом или с сахаром провоцирует выработку желудочного сока. Кефир может нормализовать работу кишечника за счет полезных бактерий, однако непосредственно во время проявления симптома от него лучше отказаться, потому что продукт только повышает кислотность в ЖКТ и обостряет дискомфорт. Молоко обладает щелочной реакцией и на короткое время способно нейтрализовать кислотную среду, однако жир, содержащийся в продукте, будет, наоборот, стимулировать выработку желудочного сока», – объяснила врач.

Стоит учитывать, что симптом обычно связан с повышенным давлением в желудке или на орган, что и приводит к извержениям его содержимого в пищевод. Поэтому даже воду для вымывания кислоты из желудка обратно в пищевод стоит употреблять в ограниченных количествах.

