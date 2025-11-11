Россиянам рассказали, какие продукты помогают восстановить печень

Творог, отвар шиповника, а также овес содержат вещества, которые помогают восстановлению печени, рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НИЦ «Здоровое питание», врач-диетолог, гепатолог Нурия Дианова.

«Один из полезных продуктов – это творог. Его нужно есть хотя бы 50 г в день для достижения оздоровительного эффекта, но лучше больше. Он должен быть от двух до семи процентов жирности, а идущий на приготовление сырников — от нуля до двух процентов жирности. Он содержит аминокислоту метионин. Она способствует уменьшению количества жира в печени. Эта же аминокислота содержится и в овсе, поэтому на завтрак можно есть овсянку, гранолу или мюсли. В кашу можно добавить урбеч из семян расторопши. Она содержит вещество силимарин, которое улучшает работу желчевыводящих путей. Также она помогает защитить клетки печени от различных неблагоприятных воздействий», – объяснила врач.

Также в рацион можно внести отвар шиповника. По словам Диановой, полезен при гепатите, холецистите и циррозе. Можно пить отвар шиповника и как профилактическое средство. Печеные яблоки – еще одно недооцененное блюдо при заболеваниях печени.

«А вот алкоголь, добавленный сахар, жирную и жареную пищу, фастфуд, ультраобработанные продукты лучше сократить в рационе. В этот же список можно внести острое, любого вида редис или редьку. Фрукты тоже могут быть вредны, если съесть больше 200 г за раз. Это приведет к тому, что в организм поступит большое количество фруктозы, печени будет трудно ее переработать», – заметила доктор.

