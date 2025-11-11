Россиян предупредили об опасности уколов ботокса

В последние месяцы в России участились случаи отравления ботулотоксином. Ученые Пермского Политеха объяснили, как этот яд временно «отключает» нервные клетки, как со временем косметические инъекции могут привести к новым морщинам и атрофии мышц, а также какие заболевания сегодня успешно лечат ботоксом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе образовательного учреждения.

Ботулотоксин — ядовитый белок, вырабатываемый бактериями Clostridium botulinum. Эти микроорганизмы — анаэробы, то есть не выживают в присутствии кислорода. В неблагоприятной среде они существуют в виде спор, но при попадании в герметично закупоренные продукты начинают активно размножаться и выделять токсин.

«Попадая в организм, ботулотоксин блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. Человек теряет способность двигаться, говорить, глотать и дышать. Без срочной медицинской помощи ботулизм заканчивается летально», — рассказала доцент кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ, кандидат химических наук Анна Портнова.

Ботулотоксин — один из самых сильных органических ядов, когда-либо известных. В XX веке его рассматривали как потенциальное биологическое оружие, однако позже он нашел применение в медицине.

В 1970-х офтальмолог Алан Скотт впервые использовал микродозы токсина для лечения косоглазия. Препарат временно блокировал сигналы к глазным мышцам, устраняя спазм. Позже пациенты заметили побочный эффект — разглаживание морщин вокруг глаз. Так ботулотоксин превратился в косметический препарат, известный как ботокс.

«Сегодня ботулотоксин применяется в офтальмологии лишь как вспомогательный метод — для диагностики и временной коррекции. Эффект длится 3–4 месяца, после чего обычно требуется операция», — пояснила доктор медицинских наук, профессор кафедры «Охрана окружающей среды» ПНИПУ Лариса Волкова.

Во время процедуры используется не более 400 единиц препарата за один сеанс, что в несколько раз меньше смертельной дозы.

«Ботокс блокирует передачу сигналов, и мышца перестает двигаться. Но нервные окончания постепенно восстанавливаются, поэтому действие препарата проходит через 4–6 месяцев», — уточнила Волкова.

Однако при регулярных инъекциях в течение нескольких лет возможна атрофия мышц.

«Когда мышцы долго не работают, они теряют объем и тонус. Это может привести к изменению овала лица, опущению век и появлению новых морщин из-за перераспределения нагрузки на другие мышцы», — предупредила эксперт.

Несмотря на риски, ботулинотерапия широко применяется в медицине. Препарат помогает при хронической мигрени, чрезмерной потливости, спастичности мышц после инсульта и детском церебральном параличе.

