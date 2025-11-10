На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, как быстро прогрессирует рак груди в ожидании операции

Онкологи из центра Фокса Чейса (США) установили, что отсрочка хирургического лечения рака молочной железы на несколько месяцев не приводит к резкому ухудшению прогноза. Результаты крупного анализа опубликованы в журнале Annals of Surgical Oncology (ASO).

Специалисты изучили данные Национальной онкологической базы США за 2010-2020 годы. Учитывались данные женщин, которые прошли терапию рака груди вскоре после постановки диагноза (на ранней стадии).

Ученые сопоставили клинические размеры опухоли, определенные с помощью маммографии, УЗИ или КТ, с фактическими параметрами новообразования после операции. Это позволило оценить, как быстро растет опухоль и как меняется риск перехода болезни на более позднюю стадию при разной продолжительности ожидания вмешательства.

Как показал анализ, увеличение сроков между постановкой диагноза и операцией лишь умеренно повышало вероятность прогрессирования и смертности — всего на несколько процентов. По словам авторов, это говорит о том, что у большинства пациенток есть время для спокойного планирования лечения без существенного риска для исхода заболевания.

Ранее ученые назвали неочевидный симптом рака, который проявляется на языке.

